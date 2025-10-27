場上都和大谷聊什麼？　藍鳥強打小葛雷諾：他總想逗我笑

Shohei Ohtani and Vladimir Guerrero Jr. have tons of respect for one another



記者游郁香／綜合報導

衛冕軍洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽戰成1比1平手，呈現勢均力敵的激戰，兩隊陣中的MVP球星大谷翔平與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在激烈對抗中，也沒忘記尊重彼此，小葛雷諾更透露，「他（大谷）總是試著讓我笑，所以我也會想辦法讓他笑。」

根據加拿大媒體《Sports Net》報導，小葛雷諾在26日賽後接受訪問，談到與大谷的關係時笑著說，「我們的關係很普通，我們會用英語聊聊家庭的事，或是比賽中發生的趣事。他總是想逗我笑，所以我也會想辦法讓他笑，這就是我們的互動方式，他真的是個很好的人。」

▲小葛雷諾笑稱大谷「總是想逗我笑」，兩人場上互動頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

兩人之間曾有過一段「微妙」的歷史。2021年，大谷效力天使並以壓倒性成績奪下美聯MVP時，當年打出生涯代表作的小葛雷諾曾抱怨，「我知道自己拿不到MVP，但他們（投票者）竟然一票都沒投給我，這讓我有些在意。」儘管他也誇讚大谷「完成了不可思議的事」，那番話仍被外界解讀為心有不甘。

如今兩人在世界大賽的舞台展開頂尖對決，藍鳥主場第1戰，大谷遭滿場球迷高喊「We don’t need you（我們不需要你）」嘲諷時，鏡頭拍到他在上一壘後，與小葛雷諾笑著聊天的畫面，化解了尷尬，也讓外界見證這對強打的友誼。

▲多倫多藍鳥強打小葛雷諾 。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，在系列賽開打前，小葛雷諾就主動送上敬意，「他是個驚人的選手，無論投球還是打擊都無懈可擊，是聯盟最頂尖的球員之一，我非常尊敬他。」年僅26歲的小葛雷諾如今已成為藍鳥打線核心，而他與大谷多次在場上相視而笑的互動，更顯出一種惺惺相惜的情感。

大谷一向以謙遜、溫和著稱，幾乎所有與他交手的球員都形容他是「好人」。他對對手的尊重與對棒球的熱愛，讓他成為最受尊敬的超級巨星之一。隨著系列賽持續進行，這兩位強打巨星在場上的互動，無疑將成為球迷矚目的另一大焦點。