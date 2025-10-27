運動雲

>

場上都和大谷聊什麼？　藍鳥強打小葛雷諾：他總想逗我笑

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽戰成1比1平手，呈現勢均力敵的激戰，兩隊陣中的MVP球星大谷翔平與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在激烈對抗中，也沒忘記尊重彼此，小葛雷諾更透露，「他（大谷）總是試著讓我笑，所以我也會想辦法讓他笑。」

根據加拿大媒體《Sports Net》報導，小葛雷諾在26日賽後接受訪問，談到與大谷的關係時笑著說，「我們的關係很普通，我們會用英語聊聊家庭的事，或是比賽中發生的趣事。他總是想逗我笑，所以我也會想辦法讓他笑，這就是我們的互動方式，他真的是個很好的人。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平，多倫多藍鳥小葛雷諾 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小葛雷諾笑稱大谷「總是想逗我笑」，兩人場上互動頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

兩人之間曾有過一段「微妙」的歷史。2021年，大谷效力天使並以壓倒性成績奪下美聯MVP時，當年打出生涯代表作的小葛雷諾曾抱怨，「我知道自己拿不到MVP，但他們（投票者）竟然一票都沒投給我，這讓我有些在意。」儘管他也誇讚大谷「完成了不可思議的事」，那番話仍被外界解讀為心有不甘。

如今兩人在世界大賽的舞台展開頂尖對決，藍鳥主場第1戰，大谷遭滿場球迷高喊「We don’t need you（我們不需要你）」嘲諷時，鏡頭拍到他在上一壘後，與小葛雷諾笑著聊天的畫面，化解了尷尬，也讓外界見證這對強打的友誼。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平，多倫多藍鳥小葛雷諾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲多倫多藍鳥強打小葛雷諾 。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，在系列賽開打前，小葛雷諾就主動送上敬意，「他是個驚人的選手，無論投球還是打擊都無懈可擊，是聯盟最頂尖的球員之一，我非常尊敬他。」年僅26歲的小葛雷諾如今已成為藍鳥打線核心，而他與大谷多次在場上相視而笑的互動，更顯出一種惺惺相惜的情感。

大谷一向以謙遜、溫和著稱，幾乎所有與他交手的球員都形容他是「好人」。他對對手的尊重與對棒球的熱愛，讓他成為最受尊敬的超級巨星之一。隨著系列賽持續進行，這兩位強打巨星在場上的互動，無疑將成為球迷矚目的另一大焦點。

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

黃國倫.寇乃馨「守貞前輩」　誇讚逸祥「迎接難忘一刻」

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

4洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題

5藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

最新新聞

1砍38分大三元　球三弟喊贏球才有意義

2中信兄弟G5打線出爐！

3藍鳥強打小葛雷諾：大谷總想逗我笑

4Kobe之後第一人　狀元弗拉格寫神紀錄

5大谷翔平盛讚山本「令人驕傲」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366