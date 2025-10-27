運動雲

黑豹旗／南女隊長薛羽岑首戰先發還盜壘　笑說原以為學姊找練排球

▲▼台南女中隊史首戰薛羽岑、蔡宜恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台南女中隊史首戰薛羽岑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導 

中信盃黑豹旗27日女子組賽事，台南女中迎來隊史首戰，由現任隊長薛羽岑擔任先發投手，主投1.1局。她在2局上靠保送上壘，還演出盜壘成功，可惜衝向三壘時遭到阻殺。這場比賽對她意義非凡，她擔任隊長且扛下隊史首戰先發投手。

薛羽岑表示，自己上周五就知道會先發，「那時候有點緊張，但也很開心能登板。」開賽後她逐漸進入狀況，「一開始緊張，但越投越開心，有幾顆好球進捕手手套的聲音真的很有成就感。」

談到投球經驗，她說暑假參加全國社區學生棒球大賽後，最大的進步是學會調整節奏，「壞球的時候就會深呼吸、在旁邊跳一跳或轉一轉，讓自己放鬆一點。」

薛羽岑笑說，當初會加入球隊是被學姊「誤導」，「學姊問我要不要打球，我以為是排球，結果是棒球，沒想到打著打著就越來越好玩。」

她透露國小時曾短暫接觸過Tee ball，但國中、高中前幾乎沒碰過棒球，「是進台南女中後才重新開始練習。」雖然起步晚，但她覺得過程很有趣，「能跟同學在場上大喊、一起追球、接到好球的感覺都很棒。」

薛羽岑坦言，加入球隊前完全沒看過職棒，「後來為了學習才開始看影片，看他們怎麼處理case。覺得那些選手都很冷靜，我們自己上去就會緊張、亂掉。」

她也感謝一路支持球隊的師長與學校，「真的要謝謝老師、校長和所有幫我們加油的人，今天有很多老師也來現場，讓我們覺得被鼓勵到。」

薛羽岑說，暑假就打過全國社區賽，才知道棒球比賽這麼熱鬧，「黑豹旗算第二次正式比賽，不同的是這次多了學妹一起，大家練得更久也更穩定，雖然還是會緊張，但能一起上場真的很開心。」

關鍵字： 台南女中薛羽岑棒球盜壘全國賽

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

