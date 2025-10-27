運動雲

黑豹旗／郭泓志贈球棒助追夢！台南女中隊史首戰　校長發獎金鼓勵

▲▼台南女中隊史首戰薛羽岑、蔡宜恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台南女中黑豹旗隊史首戰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗27日女子組賽事，剛成立不到一年的台南女中迎來隊史首戰，面對勁敵丹鳳高中，雖最終以0比15於4局提前落敗，仍為隊史寫下新頁。

台南女中棒球隊誕生於2025年2月，這支球隊的誕生源自幾名熱愛棒球、勇於追夢的學生。受到高雄女中參加黑豹旗啟發，發起人張采伊與學妹高瑄辰決定親自推動，從招生、跑行政流程到說服校方，全都一手包辦。校長洪慶在得知學生熱情後全力支持，甚至在黑豹旗首戰賽後親自頒發獎勵金，鼓勵全隊。

球隊成立僅半年便在全國社區學生棒球大賽U18女子組拿下亞軍，為學姐們留下難忘回憶。球隊由體育老師劉佳輔與數學老師林威志聯手指導，劉老師注重安全與基本功，林老師則負責戰術與比賽調度，甚至為球隊特地考取教練證。儘管訓練環境簡陋，平時只能在操場或地下室練習，但靠著熱情與各界善心人士捐贈球具，球隊仍堅持練球不輟。

高瑄辰看到「郭泓志運動發展協會」在網路上張貼提供球棒的訊息，便主動私訊粉絲團，在劉老師聯絡協助下成功獲得約40支木棒。雖然是比賽無法使用的木棒，但平時揮棒練習時幫助極大。

總教練林威志表示：「我們學校排球風氣盛行，打棒球的比例較少，成立之初人數剛好在10人邊緣，新學期有高一新血加入後才比較穩定。」為了備戰黑豹旗，台南女中積極進行暑期集訓，並與社會球隊進行練習賽。平日利用校內操場練球，假日則在家長會贊助下租借成大、華醫等球場進行練習。

黑豹旗女子組賽事部分中山女中、高雄女中、台南女中是女子組唯三社團球隊，其餘6隊都是女壘校隊。台南女中黑豹旗隊史首戰中，台南女中在2局上由薛羽岑保送上壘，成為隊史首位上壘打者，並演出盜壘成功；4局上莊閔茜保送上壘，靠著對方失誤與隊友滾地球推進上三壘，但最終仍留下殘壘。投手方面，薛羽岑先發1.1局，莊閔茜接替1.2局完成比賽。

林威志表示：「一開始太緊張了，有些球傳一壘的時候動作僵硬，肩膀也比較緊繃，後面才慢慢放開。」他透露，球隊接下來將以此次黑豹旗為養分，繼續備戰接下來的軟式棒球聯賽。

▲▼台南女中隊史首戰薛羽岑、蔡宜恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台南女中隊史首戰對戰丹鳳高中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 台南女中女子棒球黑豹旗台南棒球队

