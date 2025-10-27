運動雲

比薛特世界大賽G3將以先發二壘手登場　施奈德肯定他狀態回升

▲世界大賽／比薛特G3將以先發二壘手登場　施奈德肯定其狀態回升。（圖／路透）

▲世界大賽／比薛特G3將以先發二壘手登場　施奈德肯定其狀態回升。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今天（27日）受訪時確認，球隊內野手比薛特（Bo Bichette）將在世界大賽第3戰對上洛杉磯道奇時進入先發陣容並擔任二壘手，目前雙方戰成1比1平手。

27歲的比薛特在世界大賽第1戰先發守二壘，2打數1安打並選到1次保送，但由於藍鳥早早取得領先，施奈德選擇讓他提前退場休息，最終球隊以11比4大勝；第2戰中，他僅在第7局以代打身份上場，擊出游擊方向滾地球出局，隨後守備最後兩局的二壘位置。

施奈德在受訪時表示，比薛特的狀態正逐漸回升：「預計他會上場，他今天在場上進行訓練，昨天（第2戰）結束後感覺很好，我想隨著每過一天，他會越來越接近這個賽季能達到的最佳狀態。」

比薛特自9月初左膝受傷後，缺席了球隊例行賽尾聲的多場比賽，為了填補空缺，原二壘手吉梅內茲（Andres Gimenez）暫時轉任游擊防區，如今比薛特能夠重返陣中，讓藍鳥內野結構再度完整。

吉梅內茲也對這位隊友的復出表達欣慰：「有點不太一樣，我記得春訓時我們討論過，要加強溝通以便彼此配合守備，現在我們又在一起，只是位置互換而已。」

隨後他補充道：「我真的很高興看到Bo回來，我知道他在復健室和重量訓練室裡為了回到球場付出了多大的努力。」

施奈德最後指出，比薛特能夠參與訓練是「一個好兆頭」，並表示沒有理由能夠懷疑他能在28日於道奇球場開打的世界大賽中上場，第3戰預計將由道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對決藍鳥老將薛茲爾（Max Scherzer）。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球多倫多藍鳥

