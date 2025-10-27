佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

▲道奇官方攝影蘇夫發布衝擊畫面，佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸。（圖／翻攝自IG／jon.soohoo）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽G2完投9局、僅失1分，率隊將系列賽扳成1比1，賽後道奇資深官方攝影師蘇夫（Jon SooHoo）在個人Instagram發布了一張令人驚訝的照片，照片中取得完投勝的山本高舉右手，後輩佐佐木朗希竟在他面前「土下座」致敬。

這張照片拍攝於當地時間25日（台灣時間26日）世界大賽第2戰，道奇在客場以5比1擊敗多倫多藍鳥賽後。山本投出9局完投、僅失1分的壓倒性表現，繳出105球、8次三振的完美內容，幫助球隊扳平系列戰。這是他繼分區系列賽對釀酒人第2戰後，連兩場季後賽投出完投勝，成為24年來首位連兩戰完投的投手，上一個達成者是2001年響尾蛇名投席林（Curt Schilling）。

▲洛杉磯道奇日本王牌山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

蘇夫拍下的畫面中，山本仍身穿18號球衣、右手高舉，身旁圍滿球團工作人員與隊友，有人深深鞠躬，也有人跪地行禮，而佐佐木朗希則直接以「土下座」膜拜前輩，宛如向神明致敬的虔誠信徒。這張照片曝光後，瞬間在社群上引起熱議。

球迷紛紛留言：「這是什麼情況？」、「笑瘋了哈哈」、「他根本是國王吧」、「土下座太好笑了」、「感覺朗希也變得更放鬆了」、「我以為是AI生成，沒想到是真的！」不少球迷也笑稱，也許在朗希眼中，山本真的是如「神」般的存在。