洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛杉磯道奇在26日世界大賽第二戰中，以5比1擊敗多倫多藍鳥，成功扳平戰局；首戰崩盤的投手陣在此役徹底回穩，日本強投山本由伸投出完美內容，全場完投9局僅失1分，率領球隊奪回氣勢。

經歷第一戰史奈爾（Blake Snell）與牛棚接連崩潰的慘痛教訓，道奇在第二戰明顯調整策略，山本由伸以優異控球與變化球組合掌控戰局，讓藍鳥打線難以串聯攻勢；從首局開始，山本即展現壓制力，僅在第3局因高飛犧牲打失掉唯一分數，整體投球內容近乎完美。

道奇火力方面則適時發揮，利用穩健的打線和高效率的攻勢在中後段擴大領先，最終以4分差拿下勝利。

反觀藍鳥，最大隱憂再次浮出檯面，先發投手高斯曼（Kevin Gausman）雖失3分，但比賽真正的轉折點出現在第8局，第二任投手瓦蘭德（Louis Varland）跨局登板卻狀況不穩，接連被擊出安打並送出四壞，形成滿壘的危機，藍鳥緊急換上霍夫曼（Jeff Hoffman）救援卻投出暴投丟掉1分，接著史密斯（Will Smith）內野滾地球讓大谷回壘得分，道奇再添2分，比分拉開至5比1。

這並非個案。首戰第7局時，第4任投手費雪（Braydon Fisher）也因四壞保送後被大谷翔平轟出兩分砲，所幸當時球隊領先9分才未釀成悲劇，然而這兩場比賽皆凸顯藍鳥牛棚在關鍵時刻的脆弱。

道奇球隊媒體《Dodgers Way》在賽後撰文指出，藍鳥牛棚的表現早已隱藏著致命問題，報導提到：「在進入世界大賽之前，藍鳥於季後賽11場比賽中，牛棚的防禦率高達5.52，」該媒體進一步分析，「第一戰中，道奇牛棚的失常一度掩蓋了藍鳥的同樣問題；但在第二戰中，接替高斯曼上場的瓦蘭德再次讓人想起這支球隊的最大弱點。」

隨著山本的壓制與打線回穩，道奇成功扳平系列賽1比1，第3戰將移師洛杉磯舉行，預定28日上午8點開打，兩軍皆在牛棚方面存在隱憂，接下來的戰局發展將決定哪支球隊能率先搶得2比1領先優勢。