運動雲

>

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

▲瓦蘭德（Louis Varland）。（圖／路透）

▲瓦蘭德（Louis Varland）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在26日世界大賽第二戰中，以5比1擊敗多倫多藍鳥，成功扳平戰局；首戰崩盤的投手陣在此役徹底回穩，日本強投山本由伸投出完美內容，全場完投9局僅失1分，率領球隊奪回氣勢。

經歷第一戰史奈爾（Blake Snell）與牛棚接連崩潰的慘痛教訓，道奇在第二戰明顯調整策略，山本由伸以優異控球與變化球組合掌控戰局，讓藍鳥打線難以串聯攻勢；從首局開始，山本即展現壓制力，僅在第3局因高飛犧牲打失掉唯一分數，整體投球內容近乎完美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇火力方面則適時發揮，利用穩健的打線和高效率的攻勢在中後段擴大領先，最終以4分差拿下勝利。

反觀藍鳥，最大隱憂再次浮出檯面，先發投手高斯曼（Kevin Gausman）雖失3分，但比賽真正的轉折點出現在第8局，第二任投手瓦蘭德（Louis Varland）跨局登板卻狀況不穩，接連被擊出安打並送出四壞，形成滿壘的危機，藍鳥緊急換上霍夫曼（Jeff Hoffman）救援卻投出暴投丟掉1分，接著史密斯（Will Smith）內野滾地球讓大谷回壘得分，道奇再添2分，比分拉開至5比1。

這並非個案。首戰第7局時，第4任投手費雪（Braydon Fisher）也因四壞保送後被大谷翔平轟出兩分砲，所幸當時球隊領先9分才未釀成悲劇，然而這兩場比賽皆凸顯藍鳥牛棚在關鍵時刻的脆弱。

道奇球隊媒體《Dodgers Way》在賽後撰文指出，藍鳥牛棚的表現早已隱藏著致命問題，報導提到：「在進入世界大賽之前，藍鳥於季後賽11場比賽中，牛棚的防禦率高達5.52，」該媒體進一步分析，「第一戰中，道奇牛棚的失常一度掩蓋了藍鳥的同樣問題；但在第二戰中，接替高斯曼上場的瓦蘭德再次讓人想起這支球隊的最大弱點。」

隨著山本的壓制與打線回穩，道奇成功扳平系列賽1比1，第3戰將移師洛杉磯舉行，預定28日上午8點開打，兩軍皆在牛棚方面存在隱憂，接下來的戰局發展將決定哪支球隊能率先搶得2比1領先優勢。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

4睽違4291天奪冠！曾雅妮落淚道感謝

5G5兄弟推李博登背水一戰　

最新新聞

1時刻關注大谷？藍鳥教頭幽默回應

2藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

441歲薛茲爾即將再登世界大賽先發舞台

5道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366