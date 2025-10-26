不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

▲洛杉磯道奇日本投手山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

洛杉磯道奇王牌投手山本由伸再度締造傳奇！他在世界大賽第2戰以9局4安打、1失分、8次三振完投勝，率隊以5比1擊敗多倫多藍鳥，將系列戰扳成1：1平手。值得注意的是，他完投後沒有立刻離場，反而蹲下撿起休息區垃圾，才默默走回休息室，這一幕也引發全美球迷熱議。

美國《FOX Sports》分析師班．維蘭德（Ben Verlander）在社群平台X上驚呼，「山本由伸在連兩場完投勝後，竟還親自清理整個休息區！」NHK鏡頭也拍下這幕——當隊友們慶祝勝利、準備退場時，山本仍一一撿起水瓶與紙巾，畫面一出立刻在美國網路瘋傳，不少球迷大讚，「這才是真正的職業精神」、「不只是王牌投手，更是人格楷模！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽山本開局陷入無人出局一、三壘危機，但靠三振與守備配合連續化解，之後更徹底封鎖藍鳥打線，從第三局兩出局後起連解決18名打者，最終以105球完投全場，成為MLB近30年僅第二位連兩場季後賽完投勝的投手，也是日本史上第一人。

賽後山本笑說，「我覺得自己今天投得很好，雖然有失分，但能保持冷靜最重要。」他表示，這是一場「不能輸」的比賽，只想專注投出自己的節奏。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚，「他完全進入比賽的Zone裡，從第一球開始就告訴我——輸球不是選項。」