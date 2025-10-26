古久保點出搶下聽牌戰關鍵轉折　挑戰者身份迎戰明日封王戰

運動雲

▲▼2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在總冠軍賽G4以3比1擊退中信兄弟，率先聽牌、距離冠軍僅一步之遙。總教練古久保健二賽後感謝滿場球迷的熱情力挺，也盛讚威能帝在6局的危機處理堪稱勝負分水嶺，陳晨威的全壘打則是關鍵致勝一擊。

「在主場這樣的舞台，有這麼多桃猿球迷在場邊熱情應援，對選手來說真的是非常大的鼓舞，也讓我覺得非常踏實。」古久保說，第3局靠著對方失誤先馳得點，但很快就被許基宏追平轟扳回，戰局陷入僵持。第6局兄弟無人出局一三壘進攻威脅時，威能帝連飆三振守成，「那是比賽的一大轉折點」。

古久保坦言，今天投手丘稍有濕滑，威能帝的重心平衡受些影響，但直球威力依舊出色，「雖然滑球有些進壘偏甜，但他靠著自己的能力挺過第6局」。當時用球數逼近百球，他與投手教練討論後決定換投，「那個半局已經是他的極限了」。

8局下陳晨威逮中失投轟出兩分砲，打破僵局，也幫助桃猿搶下系列聽牌優勢。距離封王只差一勝，古久保直言，「就是把現在所練習到的東西，全部展現在明天的比賽上。就像我一直說的，我們是以挑戰者的身分來到台灣大賽，以挑戰者的心態，把每一個細節做到最好。」

▲▼2025中職台灣大賽G4，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲威能帝。（圖／記者李毓康攝）
 

