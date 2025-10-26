運動雲

>

海神慘輸攻城獅19分　胡瓏貿生涯1000籃板留憾：好像有魔咒

▲▼高雄全家海神于煥亞、胡瓏貿。（圖／高雄海神提供）

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場開幕周，26日迎戰新竹御嵿攻城獅隊命中率低迷，攻守失序，全場最多20分落後，終場82比101落敗。總教練費雪賽後指出專注度與態度亟需加強，下周主場還有三場比賽，得盡速調整修正。

海神隊開賽僅維持一節領先，隨後命中率下滑，易籃後仍未能找到解方，差距持續被擴大，籃板、助攻數也不及對手，吞下敗果。費雪說：「攻防兩端都有很大的調整空間，特別是態度，沒有打出我們想要的籃球。部分球員練習次數不夠，造成被對手過多切入取分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

于煥亞三分球6投3中，他直言打得不像團隊，「像五個人隨便湊，與過往球風迴異。只剩兩天可以調整，回去看影片檢討。」23分、11籃板的凱帝指出防守端沒有執行到位，葬送贏球契機。

▲▼高雄全家海神于煥亞、胡瓏貿。（圖／高雄海神提供）

▲高雄全家海神于煥亞。（圖／高雄海神提供）

胡瓏貿說團隊訓練次數不多，導致默契上的問題，「相信隨著練習比賽的磨合，化學效應會更好，更多的溝通跟訓練應該沒有問題。」

披海神戰袍邁入第5個球季，「海瓏王」胡瓏貿職業生涯含CBA時期，賽前累計998顆籃板，今日次節倒數47秒抓下本場第2顆籃板球，達成職業生涯千顆籃板里程碑。

無奈紀錄夜輸球，胡瓏貿苦笑：「好像有魔咒，有紀錄達成都不會贏球，希望下次有機會能夠一舉破除魔咒。」

關鍵字： TPBL高雄全家海神胡瓏貿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

熱門新聞

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

2山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

3山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

4媽祖加持主場！陳晨威2分砲率猿聽牌

5樂天桃猿G4打線出爐！

最新新聞

1KOM太平洋經典賽　22國選手較勁

2古久保點出搶下聽牌戰關鍵轉折！

3林昀儒不敵張本智和　止步倫敦賽4強

4兄弟明派李博登！平野：目標3連勝

56局沒攻下分數…平野坦言「很傷」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366