海神慘輸攻城獅19分　胡瓏貿生涯1000籃板留憾：好像有魔咒

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」主場開幕周，26日迎戰新竹御嵿攻城獅隊命中率低迷，攻守失序，全場最多20分落後，終場82比101落敗。總教練費雪賽後指出專注度與態度亟需加強，下周主場還有三場比賽，得盡速調整修正。

海神隊開賽僅維持一節領先，隨後命中率下滑，易籃後仍未能找到解方，差距持續被擴大，籃板、助攻數也不及對手，吞下敗果。費雪說：「攻防兩端都有很大的調整空間，特別是態度，沒有打出我們想要的籃球。部分球員練習次數不夠，造成被對手過多切入取分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

于煥亞三分球6投3中，他直言打得不像團隊，「像五個人隨便湊，與過往球風迴異。只剩兩天可以調整，回去看影片檢討。」23分、11籃板的凱帝指出防守端沒有執行到位，葬送贏球契機。

▲高雄全家海神于煥亞。（圖／高雄海神提供）

胡瓏貿說團隊訓練次數不多，導致默契上的問題，「相信隨著練習比賽的磨合，化學效應會更好，更多的溝通跟訓練應該沒有問題。」

披海神戰袍邁入第5個球季，「海瓏王」胡瓏貿職業生涯含CBA時期，賽前累計998顆籃板，今日次節倒數47秒抓下本場第2顆籃板球，達成職業生涯千顆籃板里程碑。

無奈紀錄夜輸球，胡瓏貿苦笑：「好像有魔咒，有紀錄達成都不會贏球，希望下次有機會能夠一舉破除魔咒。」