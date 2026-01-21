運動雲

重磅交易！大都會換來羅伯特　白襪獲得阿庫尼亞弟弟與一名右投

▲▼羅伯特（Luis Robert Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯特（Luis Robert Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟傳出重磅交易消息，大都會已與白襪達成協議，將換來中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），並送出內野新秀阿庫尼亞（Luisangel Acuña，勇士球星Ronald Acuña Jr.弟弟，）與右投保利（Truman Pauley）。《MLB.com》記者費恩桑（Mark Feinsand）引述消息來源指出，雙方已談妥細節，但兩隊尚未正式對外證實。

其實自2024年交易截止日前後，白襪就不斷評估羅伯特的動向，相關討論延續至今。甚至在2025年春訓期間，羅伯特本人一度也認為，自己恐怕無法以白襪球員身分迎接開幕戰，不過最終仍留隊打完整季，直到休賽季才真正啟動交易。

羅伯特2023年入選明星賽時，繳出打擊率.264、上壘率.315、長打率.542的亮眼成績，單季轟出38發全壘打、36支二壘安打，另有20次盜壘、90得分與80打點，被視為聯盟最具代表性的「五拍子」好手之一。不過在2024至2025兩個球季，進攻表現明顯下滑，210場僅有.660 OPS、28轟，與巔峰水準存在落差。

健康始終是這位28歲古巴外野手的最大課題。以2025年為例，他因兩度左大腿後側肌群拉傷，只出賽110場，第二次受傷更讓他自8月26日起一路缺陣至球季結束，白襪該季僅拿下60勝。

球團方面，白襪已執行羅伯特2026年價值2000萬美元的球隊選擇權，2027年還有一張同樣為2000萬美元、買斷金200萬的選擇權，之後才會成為自由球員。羅伯特在休息室裡個性低調安靜，卻十分勤奮，致力於精進自己的技術。

羅伯特依然是聯盟中外野防守穩定度極高的戰力，2025年更以33次盜壘寫下生涯新高，累計577場出賽已有102轟、102盜的「百轟百盜」里程碑。轉戰大都會後，羅伯特有望不再承受單核心打線的壓力，但真正的關鍵仍在於能否保持健康、長時間留在場上。

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

