「微笑球后」重返榮耀！曾雅妮緯創公開賽奪冠　終結11年冠軍荒

▲曾雅妮在TLPGA緯創公開賽以總桿130桿奪冠，睽違11年再捧冠盃。（圖／TLPGA提供）

記者游郁香／綜合報導

「微笑球后」回來了！前世界球后曾雅妮本周在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行的TLPGA緯創公開賽中，以總桿130桿奪冠，終結長達11年的冠軍荒。她賽後情緒激動，現場球迷也為她這場意義非凡的勝利喝采。

這場賽事由TLPGA與LET歐洲女子巡迴賽共同舉辦，總獎金高達100萬美元，冠軍可獨得20萬美元。受北台灣天氣不穩影響，首輪比賽一度因雨中斷，補賽直到今日上午才順利完成。回到熟悉的場地，曾雅妮首回合狀態火熱，抓下9隻小鳥、零柏忌，以63桿繳卡，暫居領先3桿。

這位昔日世界球后，自2012年3月在起亞精英賽封后，便未能在LPGA賽事奪冠，前一次封后則得追溯到2014年台豐女子國際賽，期間她歷經漫長低潮與髖關節手術休養期，但始終沒有放棄夢想。

最終回合她帶著領先出發，前9洞雖波動不小，第4洞吞柏忌、第5洞馬上抓鳥止血，之後一度被超前。不過，她隨即穩住節奏，在第9至第13洞連續抓下博蒂，第15洞再添1鳥，拉開差距。儘管第17洞再度吞柏忌，最後一洞她以漂亮的抓鳥作結，最終繳出67桿。

兩回合打完，曾雅妮全場共抓下8鳥、吞3柏忌，以總桿130桿強勢封后，終結個人長達11年的冠軍荒。