中信盃黑豹旗／棒球是最值得投資的產業　辜仲諒期勉選手遇強則強

▲▼辜仲諒致詞。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒黑豹旗開幕致詞。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第十三屆中信盃黑豹旗今（26）日點燃戰火，中華民國棒球協會理事長辜仲諒於開幕典禮致詞表示，中信盃黑豹旗是臺灣基層棒球最重要的賽事之一，對國家來說非常重要，辜仲諒理事長說，「出門之前，我的小孩問我，禮拜天是家庭時間，怎麼這麼早就要出門？」南下參加開幕典禮的辜仲諒理事長回答，「有一個比家庭更重要的，就是國家。」中信盃黑豹旗是臺灣規模最大青棒賽事，為臺灣培育了許多重要的棒球選手，更是培育國手的搖籃之一。

辜仲諒理事長指出，去年他到日本觀看世界12強棒球錦標賽賽事，現場滿滿的是臺灣球迷，臺灣雖然小，但棒球凝聚了所有臺灣人，我們展現了遇強則強、永不放棄的民族性及奮戰不懈的棒球精神，讓世界看到我們的團結與決心，最後勇奪世界冠軍。辜仲諒理事長也勉勵現場棒球選手，未來若繼續打棒球，所代表的已不只是個人、學校，而是國家，難度也多出10倍，他也邀請參加今年中信盃黑豹旗賽事的U18世界盃、U15亞洲盃中華隊國手現身，感謝他們為國爭光，現場響起如雷掌聲。

辜仲諒理事長鼓勵選手們以更高強度的訓練要求自己，在每一次練習中鍛鍊技術、體能與意志力，練習賽就是準備大賽，緊張時，告訴自己拿出勇氣，才對得起團隊，大家透過棒球不僅鍛鍊身體，更學習到團結一致、永不放棄的人生道理。

辜仲諒理事長強調，棒球是最值得投資的產業，也是臺灣的驕傲，他再次感謝政府13年來的支持，這期間中信盃黑豹旗累積了2,343隊參賽，參賽球員超過4萬2千多人。從第一屆賽事51隊報名，到今年一共212支球隊、連續兩年超過200隊參賽，女性教練及球員今年更達到300人！辜仲諒理事長勉勵現場女黑豹持續投入棒球、提升球技，推升臺灣女棒更上一層樓。

辜仲諒理事長進一步表示，他擔任理事長很重要的一件事，就是邀請其他球隊跟臺灣球隊交流，今年12月中華棒協預計舉辦「臺日高中棒球對抗賽」，日本將派出由夏季甲子園球隊組成的北海道及九州兩支聯隊來臺灣，跟今年中信盃黑豹旗的冠亞軍球隊對戰，讓臺灣甲子園跟日本甲子園同場較勁，希望大家屆時展現臺灣人團結一致、遇強則強的精神，爭取榮譽。

