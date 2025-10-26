運動雲

中信盃黑豹旗／女黑豹300人創新高 　四強球隊體驗兄弟訓練營

▲▼中信盃黑豹旗開幕典禮。（圖／中華棒協提供）

▲中信盃黑豹旗開幕典禮。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助的第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），今（26）日於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場點燃戰火。212支參賽球隊齊聚開幕典禮，其中女子組有9隊報名，女黑豹總數達300人，創下賽事新高。為激勵參賽球隊爭取佳績，本屆中信盃黑豹旗冠、亞軍球隊將獲年底「臺日高中棒球對抗賽」出賽資格，對決日本夏季甲子園組成的北海道及九州2支聯隊。

中信盃黑豹旗為全國規模最大青棒賽事，運動部次長洪志昌、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒及中國信託銀行董事長陳佳文、臺南市體育局局長陳良乾出席開幕典禮，勉勵參賽選手勇於挑戰自我。上週甫連任世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長的中華棒協理事長辜仲諒表示，中信盃黑豹旗不僅是臺灣高中棒球的重要賽事，更是青年選手選擇未來人生的重要轉折點。辜仲諒理事長勉勵學生們若選擇繼續打球，將不再只是代表自己或學校，而是肩負起代表國家的責任與榮譽，並鼓勵選手們以更高強度的訓練要求自己，在每一次練習中鍛鍊技術、體能與意志力，並在比賽中學會專注與勇氣，唯有團結一致、永不放棄，才能對得起自己與團隊，也才能邁向成功。

辜仲諒理事長亦分享去年在日本觀戰世界12強賽時，見證中華隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到臺灣人的凝聚力與愛國心。辜仲諒理事長強調，棒球是最值得投資的產業，因為它不僅是體育競技，更是凝聚國人向心力、展現臺灣精神的象徵。

中國信託為全臺灣首家投入五級棒球運動推展之企業，已連續11年冠名贊助中信盃黑豹旗賽事，中信銀行董事長陳佳文分享，辜仲諒理事長曾說棒球是很細膩的運動，不只要靠技巧、靠體力、更重要的是要靠腦筋跟策略，還有拼勁跟團隊精神。臺灣棒球實力已經在國際中佔有一席之地，這是經過很多年努力的結果，其中青棒扮演很重要承上啟下的角色。因為，惟有好的青棒球員，才能給予青少棒學弟好的榜樣跟方向，就能協助成棒及職棒培養好的選手。這也就是中國信託特別重視中信盃黑豹旗的主因。

為激勵參賽球隊爭取佳績，本屆中信盃黑豹旗冠、亞軍球隊將獲年底「臺日高中棒球對抗賽」出賽資格，對決日本夏季甲子園組成的北海道及九州2支聯隊；晉級四強的球隊則有機會前進中信兄弟棒球隊的訓練基地—中國信託屏東公益園區，體驗職棒體能訓練營。同時，為支持中信盃黑豹旗規模持續壯大，中信銀行今年亦補助14支新參賽球隊各新臺幣10萬元經費，更將提供比賽用球、訂製牛皮手套及品牌球棒予晉級32強的社團球隊，協助球隊完善訓練資源。

本屆中信盃黑豹旗開幕戰，由專科學校球隊—國立臺北商業大學五專部挑戰衛冕軍新北市穀保家商，卯足全力拚戰的臺北商業大學五專部難敵穀保家商「國手級」猛烈攻防，終場以0：26遭到完封，穀保家商拿下首勝。三振榖保家商打者的臺北商業大學五專部杜承熹表示，當下專注在捕手配球，三振國手讓他更有信心，策動雙殺的二壘手黃柏淳說，能跟榖保家商對戰十分激動與興奮，因為這是平時不可能對戰到的選手，希望未來更積極投入棒球運動。

另一方面，本屆賽事共有300位女黑豹，包含25位女教練及275位女球員參賽，人數再創賽事新高。回顧往年賽事，2023年高雄女中為第一支以純女校身份參賽的隊伍，熱血故事感動眾人，今年更加入臺北市中山女子高級中學、臺南市女子高級中學，這群女黑豹共同之處就是從小懷有棒球夢，為了中信盃黑豹旗鼓起勇氣組隊，克服隊員招募、練習場地及專業教練等難題，從場邊看球到下場比賽展現女力，為自己的高中生活圓夢。

此外，Home Run Taiwan於社群平臺舉辦一年一度的「中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽」，號召球員穿上球衣高歌，爭取「黑豹歌王」頭銜及運動品牌禮券等好禮；今年更加碼舉辦「黑豹旗球隊人氣大賽」，邀請參賽球隊投稿隊呼或創意影片，讓更多球迷認識每支球隊的精神與風格，爭奪「人氣球隊」封號。

▲▼中信盃黑豹旗開幕典禮。（圖／中華棒協提供）

▲中信盃黑豹旗開幕典禮。（圖／中華棒協提供）

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

