山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸自稱「沒想到能投到最後」，仍靠專注完投9局奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸再度締造傳奇！他今（26）日在世界大賽第2戰於客場面對多倫多藍鳥，繳出9局完投、僅失1分、送出8次三振的神級內容，以5比1率隊扳平戰局。這場比賽不僅讓他成為自2001年席林（Curt Schilling）以來首位連兩場季後賽完投的投手，也讓道奇再現自1988年赫許海瑟（Orel Hershiser）以來、相隔37年的世界大賽完投紀錄。

不過山本賽後坦言，自己開局時其實「完全沒想過能撐到最後」，「真的非常開心能夠取得這樣的結果。雖然一開始用了很多球，老實說沒想到自己能投到最後，但我只是專注在每一局，最後能堅持到底，是因為我始終專注於當下。」

他進一步說，「我當時只是想一局一局集中精神投球，記得第5局結束時球數大概是70球左右吧？（記者回應：第6局結束時是71球）那時其實我還沒有去想能不能投到第9局，只是繼續專注投好當下。一直到第8局結束時，看到球數還算充裕，才想著『也許我真的可以投完』。」

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本完投壓制藍鳥火力，道奇將系列賽追成1比1。（圖／達志影像／美聯社）

山本開局就遭到藍鳥打線猛烈攻勢，首名打者史普林格（George Springer）擊出二壘安打，接著盧卡斯（Nathan Lukes）再補上一支左外野安打，形成無人出局一、三壘的險境。但山本臨危不亂，靠著精準曲球三振葛雷羅二世（Vladimir Guerrero Jr.），成功零失分脫困。

雖然在第3局被柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛犧牲打失掉唯一1分，山本很快重整節奏，從第4局起連續解決20名打者，完全封鎖前一戰攻下11分的藍鳥打線。

這場壓制勝利不僅讓道奇將系列賽追成1比1，也讓山本追平田中將大與達比修有，並列日本投手季後賽最多勝（5勝）紀錄保持人。

旅美僅兩年的山本，如今不只證明自己是名副其實的王牌，更展現了屬於「十月先生」的冷靜與專注——就如他所說的，「沒有去想結果，只是專注於每一個投球。」

關鍵字： MLB山本由伸道奇世界大賽藍鳥完投十月先生

