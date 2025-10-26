史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

Yoshinobu Yamamoto becomes the first Japan-born pitcher to throw a complete game in the World Series.pic.twitter.com/sUVaVqYF6S — Francys Romero (@francysromeroFR) October 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽G2投出一場「教科書級」的完美演出！他今（26）日在客場對戰多倫多藍鳥，完投9局僅失1分、送出8次三振，以5比1率隊扳平戰局，成為史上首位在世界大賽投出完投勝的「日本出生」投手，並締造多項歷史紀錄。

首局面對藍鳥強打線，山本就陷入危機，被史普林格（George Springer）與盧卡斯（Nathan Lukes）連續擊出安打，形成無人出局一、三壘有人。不過他冷靜化解，連抓3個出局數脫險。第3局雖被柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛犧牲打失掉唯一1分，但之後完全封鎖對手，連續製造滾地球與飛球出局，徹底掌控比賽節奏。

▲山本由伸完投9局僅失1分，成為史上首位在世界大賽完投奪勝的日本投手。（圖／達志影像／美聯社，下同）

山本最終以105球完投9局，僅被擊出4支安打、失1分，展現壓倒性投球內容。這場勝利不僅讓道奇將系列戰追成1比1，也讓他成為大聯盟季後賽史上第2位能在同一賽季「連續完投」的投手，前一位還要追溯到2001年亞利桑那響尾蛇的名投席林（Curt Schilling）。

山本同時締造多項歷史紀錄，他成為世界大賽史上首位投出完投勝的「日本出生」投手。他這一戰與藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）同場對決，雙方分別連續解決20人與17人，創下MLB季後賽史上首對先發投手在同一戰中各連續解決至少14名打者的紀錄。

更令人驚嘆的是，山本今年在國聯冠軍賽G2同樣以5比1完投奪勝，連續兩場季後賽投出相同比分的完投勝，展現堅不可摧的穩定性。

接下來的系列戰，道奇將回到主場迎接G3至G5，預定由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平與史奈爾（Blake Snell）輪番登板。若打到G6，山本預計再次登場，續寫屬於「日本王牌」的十月傳奇。