運動雲

>

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸在世界大賽G2投出一場「教科書級」的完美演出！他今（26）日在客場對戰多倫多藍鳥，完投9局僅失1分、送出8次三振，以5比1率隊扳平戰局，成為史上首位在世界大賽投出完投勝的「日本出生」投手，並締造多項歷史紀錄。

首局面對藍鳥強打線，山本就陷入危機，被史普林格（George Springer）與盧卡斯（Nathan Lukes）連續擊出安打，形成無人出局一、三壘有人。不過他冷靜化解，連抓3個出局數脫險。第3局雖被柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛犧牲打失掉唯一1分，但之後完全封鎖對手，連續製造滾地球與飛球出局，徹底掌控比賽節奏。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲山本由伸完投9局僅失1分，成為史上首位在世界大賽完投奪勝的日本投手。（圖／達志影像／美聯社，下同）

山本最終以105球完投9局，僅被擊出4支安打、失1分，展現壓倒性投球內容。這場勝利不僅讓道奇將系列戰追成1比1，也讓他成為大聯盟季後賽史上第2位能在同一賽季「連續完投」的投手，前一位還要追溯到2001年亞利桑那響尾蛇的名投席林（Curt Schilling）。

山本同時締造多項歷史紀錄，他成為世界大賽史上首位投出完投勝的「日本出生」投手。他這一戰與藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）同場對決，雙方分別連續解決20人與17人，創下MLB季後賽史上首對先發投手在同一戰中各連續解決至少14名打者的紀錄。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

更令人驚嘆的是，山本今年在國聯冠軍賽G2同樣以5比1完投奪勝，連續兩場季後賽投出相同比分的完投勝，展現堅不可摧的穩定性。

接下來的系列戰，道奇將回到主場迎接G3至G5，預定由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平與史奈爾（Blake Snell）輪番登板。若打到G6，山本預計再次登場，續寫屬於「日本王牌」的十月傳奇。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB道奇山本由伸世界大賽藍鳥席林大聯盟季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

【九份老街傳火警】賴阿婆芋圓附近民宅突起火！大批遊客摀嘴走避

熱門新聞

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

2別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

3山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

4道奇宣布G3、G4先發 大谷第4戰登板

5劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

最新新聞

1投教盛讚山本：正踏入前所未有的領域

2MLB惹議！山本由伸被P成《咒怨》幽靈

3山本由伸：我只是專注每一局

4山本由伸並列日本投手「季後賽最多勝」

5山本由伸狂刷紀錄邁向十月傳奇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366