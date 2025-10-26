運動雲

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

▲劉侑芸跆拳道世錦賽奪冠。（圖／翻攝臉書宏武跆拳運動館）

▲劉侑芸跆拳道世錦賽奪冠。（圖／翻攝臉書宏武跆拳運動館）

記者張靖榕／綜合報導

在中國舉行的世界跆拳道錦標賽傳來捷報，年僅18歲的台灣女將劉侑芸在女子49公斤級決賽中，以2比1逆轉擊敗土耳其強敵阿克古爾（Elif Sude Akgul），為台灣代表隊帶回睽違10年的世錦賽金牌，展現無窮潛力與大將之風。

本屆世錦賽是劉侑芸繼7月出戰萊茵魯爾世界大學運動會後的又一重要國際賽事，她狀態極佳，晉級過程一路過關斬將。8強賽中，她擊敗東京奧運銀牌得主、西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana Cerezo Iglesias），四強則再挫哈薩克好手艾哈梅多娃（Nodira Akhmedova），強勢闖進金牌戰。

▲劉侑芸跆拳道世錦賽奪冠。（圖／翻攝臉書極速超跑彰化師大跆拳隊-一起飛夢想 ）

▲劉侑芸跆拳道世錦賽奪冠。（圖／翻攝臉書極速超跑彰化師大跆拳隊-一起飛夢想 ）

金牌戰首回合，劉侑芸雖先失一局，但毫不氣餒，第2回合展現驚人抗壓力，靠著一記旋踢踢中對手頭部掌握主動，並再追加得分，以8比3扳回一城。進入關鍵第3回合，雙方陷入激烈拉鋸，終場前她再度精準踢中阿克古爾頭部，經裁判確認後得3分，鎖定勝局，最終以3比1奪下金牌。

這面金牌是台灣自2015年莊佳佳封后以來首度在世錦賽奪金，格外意義重大。總教練蘇泰源盛讚劉侑芸擁有175公分的高挑身材，是女子49公斤級的最佳戰力，加上體質不易發胖，無需嚴苛控制飲食，未來發展性備受看好。

