幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多登場，道奇球星大谷翔平在7局上轟出生涯首支世界大賽全壘打，這顆「紀念球」最後竟落入一名多倫多當地球迷的手中，他表示，「要我賣掉這顆球？根本不可能！」

這顆全壘打球最終被一位26歲、住在多倫多的球迷霍普頓（Sajjan Hopton）撿到。他當時穿著藍鳥球衣在看台觀戰，沒想到球在彈兩下後剛好滾到自己面前。霍普頓興奮表示：「我真的超喜歡大谷，非常尊敬他。他謙虛又誠懇，是一個令人難以置信的球員。大谷是最棒的！我能接到這顆球真的太開心了！」

他激動地說：「他的天賦完全是不同等級，我覺得他是史上最強的選手！現在真的不敢相信，太幸福了！」

部分球迷看到對手開轟會把球丟回場內，但霍普頓堅定說：「我絕對不會那樣做！我要把這顆球帶回家展示起來。」他也笑著補充：「沒有人要我把球丟回去，加拿大人很友善，也尊重其他球員。道奇是歷史悠久的球隊，我們不會做那種事。」

至於是否打算出售這顆珍貴的全壘打球？霍普頓語氣篤定地說：「不可能！我對大谷的尊敬太深了。他是這個世代唯一的特別球員，投打都達到全明星級水準。要我賣掉這顆球？根本不可能。」

有趣的是，兩年前大谷成為自由球員時，藍鳥也曾傳出有意網羅他。霍普頓回憶道：「當時我真的很希望他能加盟藍鳥，但現在完全不遺憾。我尊重他的決定。他選擇道奇，而在洛杉磯的生活一定很棒。如果我能住在LA，我也願意去！」

他最後笑著說：「我覺得這次系列賽會打得很緊張，應該會戰到第7戰。我等不及要看命運決戰那一天！」