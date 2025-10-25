道奇投手群世界大賽首戰大亂　羅伯斯：牛棚必須重整狀態

▲班達（Anthony Banda）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多開打，道奇以4比11慘敗給藍鳥，投手群在6局大崩盤，單局狂失9分，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，牛棚必須盡快「重整狀態」。

羅伯斯表示：「他們必須重新振作起來。不過，我不會說『很擔心』。」他語氣平靜，但明顯對牛棚表現不滿。

先發投手史奈爾（Blake Snell）6局上場時出現亂流，接連投出保送、被擊出安打、再出現觸身球，形成無人出局滿壘危機。羅伯斯立即換上第二任投手席漢（Emmet Sheehan），卻接連被克萊門特（Ernie Clement）敲出適時安打、魯克斯（Nathan Lukes）選到保送、希門尼斯（Andrés Giménez）再補上安打，讓藍鳥一口氣攻下3分超前。

第三任投手班達（Anthony Banda）上場後情況更雪上加霜，面對代打巴傑（Addison Barger）被轟滿貫砲，隨後又遭柯克（Alejandro Kirk）炸出兩分砲，道奇單局被打爆。

羅伯斯分析：「安東尼（班達）之前一直投得很好，只是今天變化球有點偏高。不過考慮到我們牛棚的組成，他們仍是球隊不可或缺的一部分。我們的球季還沒結束，他們必須穩定投球。」

他強調，面對這樣的比賽結果，球隊仍應給予對手應有的肯定，「我們必須稱讚對方，他們打得非常好、非常有韌性。」

道奇季末以來一直面臨牛棚不穩的問題，尤其主力左投維夏（Alex Vesia）因家庭因素缺席世界大賽，讓羅伯斯的調度更顯吃緊。

羅伯斯最後說：「這支球隊還有很多比賽要打，我對投手群依然有信心，只是他們現在必須盡快找回狀態。」