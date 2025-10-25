運動雲

>

道奇投手群世界大賽首戰大亂　羅伯斯：牛棚必須重整狀態

▲班達（Anthony Banda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲班達（Anthony Banda）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多開打，道奇以4比11慘敗給藍鳥，投手群在6局大崩盤，單局狂失9分，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，牛棚必須盡快「重整狀態」。

羅伯斯表示：「他們必須重新振作起來。不過，我不會說『很擔心』。」他語氣平靜，但明顯對牛棚表現不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先發投手史奈爾（Blake Snell）6局上場時出現亂流，接連投出保送、被擊出安打、再出現觸身球，形成無人出局滿壘危機。羅伯斯立即換上第二任投手席漢（Emmet Sheehan），卻接連被克萊門特（Ernie Clement）敲出適時安打、魯克斯（Nathan Lukes）選到保送、希門尼斯（Andrés Giménez）再補上安打，讓藍鳥一口氣攻下3分超前。

第三任投手班達（Anthony Banda）上場後情況更雪上加霜，面對代打巴傑（Addison Barger）被轟滿貫砲，隨後又遭柯克（Alejandro Kirk）炸出兩分砲，道奇單局被打爆。

羅伯斯分析：「安東尼（班達）之前一直投得很好，只是今天變化球有點偏高。不過考慮到我們牛棚的組成，他們仍是球隊不可或缺的一部分。我們的球季還沒結束，他們必須穩定投球。」

他強調，面對這樣的比賽結果，球隊仍應給予對手應有的肯定，「我們必須稱讚對方，他們打得非常好、非常有韌性。」

道奇季末以來一直面臨牛棚不穩的問題，尤其主力左投維夏（Alex Vesia）因家庭因素缺席世界大賽，讓羅伯斯的調度更顯吃緊。

羅伯斯最後說：「這支球隊還有很多比賽要打，我對投手群依然有信心，只是他們現在必須盡快找回狀態。」

關鍵字： 道奇羅伯斯世界大賽投手群慘敗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

大聲曝「從來沒去過《偶運會》」　鄭容和虧：BIGBANG不上也沒差

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3大谷翔平世界大賽首打席遭三振

4道奇牛棚左投迎接寶寶比棒球重要

5真美子白襯衫馬尾造型入鏡　甜笑現身

最新新聞

1恐怖斑馬又來　猛繳準火鍋大三元

2藍鳥26歲球迷撿到大谷開轟球不賣

3耶薩維奇史上第二年輕WS先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

4籃網拚22分逆襲　騎士米歇爾轟35分領勝

5道奇投手群大亂　羅伯斯說重話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366