運動雲

>

史詩9分大局！巴傑轟世界大賽首支代打滿貫砲　藍鳥奪冠率67.6%

▲巴傑（Addison Barger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴傑（Addison Barger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥25日（台灣時間）狂掃3轟，尤其在6局單局灌進9分奠定勝基，最終以11比4擊敗道奇，奪冠機率高達67.6%。

根據大聯盟官網報導，道奇擁有高達3億2千萬美元的球隊陣容，先發輪值平均防禦率僅1.40，包括史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平等頂級投手，開季就被視為「史上最強隊伍」之一。不過，藍鳥卻在主場完美執行戰術，擊垮道奇脆弱的牛棚，用一場9分大局的第6局強攻，令現場44,353名觀眾陷入狂歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍鳥迎來史詩般的第6局，季後賽奇兵克萊門特（Ernie Clement）先擊出滿壘安打超前比數，接著魯克斯（Nathan Lukes）選到保送再添1分，希門尼斯（Andrés Giménez）補上安打擴大差距，巴傑（Addison Barger）隨即轟出滿貫砲，一氣呵成擊潰道奇牛棚。

25歲代打巴傑擊出世界大賽史上第一支代打滿貫全壘打，震撼全場，也為球隊建立9比2的巨大領先。這位賽季中主要對右投開轟的年輕打者，面對左投時幾乎沒有長打紀錄，卻在生涯最關鍵的一刻締造奇蹟。巴傑繞壘時難掩驚訝與興奮，全場觀眾起立歡呼，他也瞬間成為多倫多的英雄。

藍鳥單局灌進9分，追平世界大賽歷史第3高單局得分紀錄，僅次於1968年的老虎與1929年的運動家（各10分）。

官網統計顯示，在七戰四勝制系列賽中，贏得首戰的球隊有64.8%的機率奪冠；若是在主場搶下首勝，勝率更高達67.6%。特別的是，過去曾在聯盟冠軍賽打滿七場勝出的球隊，面對「橫掃晉級」的對手時，世界大賽戰績為4戰全勝。

關鍵字： 大聯盟藍鳥世界大賽代打勝率

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3大谷翔平世界大賽首打席遭三振

4道奇牛棚左投迎接寶寶比棒球重要

5真美子白襯衫馬尾造型入鏡　甜笑現身

最新新聞

1恐怖斑馬又來　猛繳準火鍋大三元

2藍鳥26歲球迷撿到大谷開轟球不賣

3耶薩維奇史上第二年輕WS先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

4籃網拚22分逆襲　騎士米歇爾轟35分領勝

5道奇投手群大亂　羅伯斯說重話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366