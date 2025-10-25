史詩9分大局！巴傑轟世界大賽首支代打滿貫砲　藍鳥奪冠率67.6%

▲巴傑（Addison Barger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥25日（台灣時間）狂掃3轟，尤其在6局單局灌進9分奠定勝基，最終以11比4擊敗道奇，奪冠機率高達67.6%。

根據大聯盟官網報導，道奇擁有高達3億2千萬美元的球隊陣容，先發輪值平均防禦率僅1.40，包括史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平等頂級投手，開季就被視為「史上最強隊伍」之一。不過，藍鳥卻在主場完美執行戰術，擊垮道奇脆弱的牛棚，用一場9分大局的第6局強攻，令現場44,353名觀眾陷入狂歡。

藍鳥迎來史詩般的第6局，季後賽奇兵克萊門特（Ernie Clement）先擊出滿壘安打超前比數，接著魯克斯（Nathan Lukes）選到保送再添1分，希門尼斯（Andrés Giménez）補上安打擴大差距，巴傑（Addison Barger）隨即轟出滿貫砲，一氣呵成擊潰道奇牛棚。

25歲代打巴傑擊出世界大賽史上第一支代打滿貫全壘打，震撼全場，也為球隊建立9比2的巨大領先。這位賽季中主要對右投開轟的年輕打者，面對左投時幾乎沒有長打紀錄，卻在生涯最關鍵的一刻締造奇蹟。巴傑繞壘時難掩驚訝與興奮，全場觀眾起立歡呼，他也瞬間成為多倫多的英雄。

藍鳥單局灌進9分，追平世界大賽歷史第3高單局得分紀錄，僅次於1968年的老虎與1929年的運動家（各10分）。

官網統計顯示，在七戰四勝制系列賽中，贏得首戰的球隊有64.8%的機率奪冠；若是在主場搶下首勝，勝率更高達67.6%。特別的是，過去曾在聯盟冠軍賽打滿七場勝出的球隊，面對「橫掃晉級」的對手時，世界大賽戰績為4戰全勝。