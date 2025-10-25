大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

▲巴傑（Addison Barger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與藍鳥的世界大賽首戰於25日（台灣時間）登場，道奇牛棚遭到重擊，藍鳥在6局下狂灌9分，巴傑（Addison Barger）代打轟出滿貫砲、柯克（Alejandro Kirk）兩分砲重創對手，大谷翔平7局上開轟追回2分，最終道奇仍以7分差落敗。

藍鳥此戰火力全開，全場掃14支安打，巴傑關鍵代打滿貫炮建功，單場2安打、4打點，柯克猛敲3安打，貢獻2打點、3得分。

大谷翔平在7局上轟出兩分砲，9局上兩出局後面對藍鳥牛棚投手左投勞爾（Eric Lauer）選到保送，一度還差點牽制出局，重播挑戰維持原判，此戰4打數1支全壘打，吞下2次三振，貢獻2打點、1得分。

大谷翔平是繼2009年松井秀喜之後，第二位在世界大賽開轟的日本球員。大谷在季後賽累積第9支全壘打，距離日本球員最多紀錄保持者松井秀喜（10支）只差一支。

道奇在2局上一、二壘有跑者時，由赫南德茲（Enrique Hernández）敲出安打先馳得點，大谷翔平隨後在滿壘情況下擊出滾地球，未能再添分數。

3局上，道奇又靠著貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連續保送攻佔得點圈，史密斯（Will Smith）隨後掃出右外野安打，貝茲跑回1分，但弗里曼在回傳球中遭夾殺，史密斯則趁機攻佔二壘。

藍鳥在4局下展開反攻，柯克（Alejandro Kirk）敲出安打，瓦爾肖（Daulton Varsho）隨即轟出兩分砲，將比數扳平。

6局下藍鳥再度發動猛攻，保送上壘後，柯克敲出安打，瓦爾肖被觸身球保送，道奇隨即換投席漢（Emmet Sheehan）接替先發史奈爾（Blake Snell）。克萊門特（Ernie Clement）適時安打打下超前分，魯克斯（Nathan Lukes）在滿壘時選到保送再添1分，希門尼斯（Andrés Giménez）追加安打擴大領先。道奇再換上班達（Anthony Banda），但他被巴傑（Addison Barger）轟出滿貫砲，隨後柯克再轟兩分砲，讓道奇陷入2比11的深坑。

道奇7局上靠著艾德曼（Tommy Edman）選到保送，大谷翔平轟出全壘打，季後賽第6轟出爐，追回2分。藍鳥牛棚穩住陣腳，

史奈爾主投5局，被敲8支安打，包含1轟，失5分都是則失分，奪4次三振，有3次保送，吞下敗戰。

藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）投4局失2分無關勝敗，藍鳥提前啟動牛棚。多明格茲（Seranthony Domínguez）中繼1.1局無失分，拿下勝投。

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）