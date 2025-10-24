李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

記者楊舒帆／綜合報導

南韓傳奇強打李大浩日前來台拍攝節目，特地造訪棒球名校平鎮高中，親眼觀察球員的打擊、投手與守備訓練，分成兩部影片上傳，都受到相當大的關注，目前觀看數分別是33萬、39萬。李大浩直言，台灣高中球員實力明顯提升，「現在已經不能再以運氣不好作為輸球理由。」他指出，台灣球員不僅練習扎實，在態度與訓練方式上也進步顯著，令他深感震驚，並認為若讓韓國業餘棒球界看到這些內容，勢必會帶來新的啟發與反思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平鎮高中投手教練羅健銘向他介紹，平鎮高中雖是相對年輕的球隊，創立約20年，但已有約60至70名球員進入中職發展，是各校中最多的。現效力於日本火腿的古林睿煬也出身平鎮。

談到平鎮的投打訓練重點，羅健銘表示：「投手部分著重在體能與重量訓練。」李大浩進一步詢問：「最近台灣投手球速變快，跑步訓練是否增加？」羅健銘回應：「跑步量並沒有特別增加，但重訓和關節活動度訓練變多。加上營養充足、身體發育快，肌肉量提升，自然讓球速也跟著增加。」

李大浩還突然好奇球隊是否有頭髮規定。羅健銘笑說：「我們每月一號固定剪髮。」李大浩看到高品翰跑步時就猜他是左投，確認後開心笑出聲，又猜中劉任右也是左投，開心地拍手振臂。不過當他誤認邱賢安是左投時，趕緊笑著說：「剪掉！剪掉！」

看到平鎮的打擊訓練後，李大浩感受到台灣傾向向美式棒球學習。他特別稱讚林鈞瑋的揮棒動作簡潔有力，「這種減少多餘動作、準確擊球的方式很好。他們都是等球進來後再出棒，揮擊力道很強。」練習結束後，李大浩也親自與林鈞瑋對話，建議他「打擊準備再早一點會更好」。被問到最喜歡的選手時，林鈞瑋毫不猶豫回答「李大浩！」讓他相當開心，並表示希望林鈞瑋未來能有好發展，「我會替他加油。」

李大浩好奇沒有「抬腳啟動」的打擊動作是否為教練指導所致。平鎮教練陳威儒回應：「我們球隊傾向追求穩定的打擊。如果抬腳，重心可能不容易維持。我們灌輸選手動作越簡單越好、用自己最舒服的方式打擊。每位打者都要找到適合自己的節奏，身材高大的與嬌小的打者打法自然不同。」

陳威儒反問：「韓國打者是不是多半會抬腳？」李大浩說：「因為年輕選手力量還不大，有人會抬腳啟動，也有人會帶著身體往前打，大家都是想讓球打得更強。」

李大浩進一步詢問左右打比例，陳威儒說：「近年來右打越來越多，我們不會刻意培養左打，而是以慣用手為主。」李大浩觀察後表示，平鎮打者揮棒速度快、力量足，因此更容易應對高速球。

來到投手區時，他們看到王牌劉任右。製作團隊事先得知，劉任右在國中時期便入選U15世界盃，當時球速已超過145公里，目前更突破150公里。李大浩與拍攝團隊討論指出，若韓職未來開放亞洲外援制度，這類型的投手會很具吸引力，但同時認為他應該會先前往日本發展。

李大浩看完平鎮的訓練後感嘆：「現在不能再說是運氣不好輸給台灣了。高中球員用心訓練、實力進步非常多。若讓韓國棒球人士看到這樣的內容，應該會有許多啟發。」他強調：「我原本就知道台灣實力提升許多，但實際看了業餘棒球（高中隊）後，更明白他們進步的原因。努力練習固然重要，但他們對待棒球的態度與訓練方式真的改善很多，這讓我非常震驚。回到韓國，我也希望把這樣的影片播放給業餘球員，成為他們更加努力的動力。」

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）