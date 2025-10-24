運動雲

>

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

記者楊舒帆／綜合報導

南韓傳奇強打李大浩日前來台拍攝節目，特地造訪棒球名校平鎮高中，親眼觀察球員的打擊、投手與守備訓練，分成兩部影片上傳，都受到相當大的關注，目前觀看數分別是33萬、39萬。李大浩直言，台灣高中球員實力明顯提升，「現在已經不能再以運氣不好作為輸球理由。」他指出，台灣球員不僅練習扎實，在態度與訓練方式上也進步顯著，令他深感震驚，並認為若讓韓國業餘棒球界看到這些內容，勢必會帶來新的啟發與反思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平鎮高中投手教練羅健銘向他介紹，平鎮高中雖是相對年輕的球隊，創立約20年，但已有約60至70名球員進入中職發展，是各校中最多的。現效力於日本火腿的古林睿煬也出身平鎮。

談到平鎮的投打訓練重點，羅健銘表示：「投手部分著重在體能與重量訓練。」李大浩進一步詢問：「最近台灣投手球速變快，跑步訓練是否增加？」羅健銘回應：「跑步量並沒有特別增加，但重訓和關節活動度訓練變多。加上營養充足、身體發育快，肌肉量提升，自然讓球速也跟著增加。」

李大浩還突然好奇球隊是否有頭髮規定。羅健銘笑說：「我們每月一號固定剪髮。」李大浩看到高品翰跑步時就猜他是左投，確認後開心笑出聲，又猜中劉任右也是左投，開心地拍手振臂。不過當他誤認邱賢安是左投時，趕緊笑著說：「剪掉！剪掉！」

看到平鎮的打擊訓練後，李大浩感受到台灣傾向向美式棒球學習。他特別稱讚林鈞瑋的揮棒動作簡潔有力，「這種減少多餘動作、準確擊球的方式很好。他們都是等球進來後再出棒，揮擊力道很強。」練習結束後，李大浩也親自與林鈞瑋對話，建議他「打擊準備再早一點會更好」。被問到最喜歡的選手時，林鈞瑋毫不猶豫回答「李大浩！」讓他相當開心，並表示希望林鈞瑋未來能有好發展，「我會替他加油。」

李大浩好奇沒有「抬腳啟動」的打擊動作是否為教練指導所致。平鎮教練陳威儒回應：「我們球隊傾向追求穩定的打擊。如果抬腳，重心可能不容易維持。我們灌輸選手動作越簡單越好、用自己最舒服的方式打擊。每位打者都要找到適合自己的節奏，身材高大的與嬌小的打者打法自然不同。」

陳威儒反問：「韓國打者是不是多半會抬腳？」李大浩說：「因為年輕選手力量還不大，有人會抬腳啟動，也有人會帶著身體往前打，大家都是想讓球打得更強。」

李大浩進一步詢問左右打比例，陳威儒說：「近年來右打越來越多，我們不會刻意培養左打，而是以慣用手為主。」李大浩觀察後表示，平鎮打者揮棒速度快、力量足，因此更容易應對高速球。

來到投手區時，他們看到王牌劉任右。製作團隊事先得知，劉任右在國中時期便入選U15世界盃，當時球速已超過145公里，目前更突破150公里。李大浩與拍攝團隊討論指出，若韓職未來開放亞洲外援制度，這類型的投手會很具吸引力，但同時認為他應該會先前往日本發展。

李大浩看完平鎮的訓練後感嘆：「現在不能再說是運氣不好輸給台灣了。高中球員用心訓練、實力進步非常多。若讓韓國棒球人士看到這樣的內容，應該會有許多啟發。」他強調：「我原本就知道台灣實力提升許多，但實際看了業餘棒球（高中隊）後，更明白他們進步的原因。努力練習固然重要，但他們對待棒球的態度與訓練方式真的改善很多，這讓我非常震驚。回到韓國，我也希望把這樣的影片播放給業餘球員，成為他們更加努力的動力。」

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

▲李大浩訪問平鎮高中。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

關鍵字： 棒球李大浩平鎮高中台灣訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

3前隊友洩詹皇非公開資訊供賭徒下注

4李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

5藍鳥主帥施奈德向大谷隔空喊話

最新新聞

1軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電

2樂天巨人派7人來台參加冬盟

3連莊又有韓援女神　三星獅吳瑞律加盟

4大谷翔平「14分鐘騷動」自拍奇葩提問樣樣來

5阿巴西的弟弟　阿比伯加盟領航猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366