藍鳥世界大賽首戰推耶薩維奇先發　比薛特復出名單未定

▲▼藍鳥耶薩維奇。（圖／路透）

▲藍鳥耶薩維奇。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥宣布22歲新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）將在世界大賽第一戰登板先發，對決衛冕軍洛杉磯道奇兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell），不過，總教練施奈德（John Schneider）透露，球隊尚未決定是否將傷癒中的游擊手比薛特（Bo Bichette）列入系列賽名單。

比薛特自9月6日在與洋基捕手威爾斯（Austin Wells）相撞後扭傷左膝，便未再出賽；他曾試圖於美聯冠軍系列賽對水手時復出，但在10月11日名單截止日前一日，仍無法在不感到劇痛的情況下繞壘奔跑。

如今將近兩週過去，這位兩屆全明星好手已恢復不少，比薛特本季以0.311的打擊率名列全大聯盟第二，重拾昔日手感，他於近日受訪時表示：「感覺已經夠好了。」

23日他進行了二壘守備練習並面對實戰投球，今日也安排了類似訓練，施奈德提及：「今天會更注重防守細節，」他補充，球隊正在考慮讓比薛特擔任游擊、二壘，甚至指定打擊，也不排除僅以代打角色出戰的可能，比薛特上一次守二壘要追溯至2019年4月3A時期。

施奈德說：「我們現在幾乎到了最後關頭，老實說，這三種情況我都覺得有可能，得在今天訓練後再和他談談，看他對各項動作的舒適度，再做出最佳決定。」

藍鳥隊第一戰先發的抉擇在耶薩維奇與王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）之間，最終球隊決定讓高斯曼多休息一天，因為他剛在ALCS第7戰中後援登板，投了1局無失分、19球。

施奈德說，高斯曼將在26日於多倫多舉行的第二戰，或28於洛杉磯舉行的第3戰登板，而後續的先發輪值預計由畢伯（Shane Bieber）與薛茲爾（Max Scherzer）出戰，面對道奇那支由3位未來名人堂球星領銜的強打陣容。

「我們試著與所有投手溝通，了解他們的身體狀況，也回顧過去他們在休息日後的表現，並考慮系列後續的安排，以及每位投手與道奇打線的對位狀況，」施奈德解釋。

耶薩維奇將於明日登板，這將是他生涯第7場先發，藍鳥也是自1993年以來首次打進世界大賽，他同時成為自2006年 以來，第一位在世界大賽第一戰登板的新秀；當年紅雀的雷耶斯（Anthony Reyes）曾與老虎新秀韋蘭德（Justin Verlander）對決。

耶薩維奇在9月15日完成大聯盟初登板，經歷僅兩次例行賽先發後便直接投入季後賽的高壓戰場，他的快速球與指叉球組合、加上高出手點與刁鑽釋球點，使他能壓制多支強打球隊而毫不退縮；在美聯分區系列賽第二戰對洋基時，耶薩維奇投出11次三振且0保送的驚人表現，雖然在ALCS第二戰失5分、僅投4局，但在第6戰於淘汰邊緣時強勢回穩，對水手隊投出5.2局失2分的好投。

「我盡可能謹慎應對每個階段，身為新人，又在這些高壓比賽中登場，我試著在心理上讓自己別太把壓力放大，但我知道壓力確實存在；我認為這是隨著時間累積的適應，」耶薩維奇在受訪時表示。

耶薩維奇是去年選秀中，藍鳥在首輪第20順位選中的投手，他今年展開第一個完整職業球季，從低階1A的Dunedin藍鳥隊起步，4月8日對上Jupiter Hammerheads的初登板中，他投了3.2局送出6次保送，當天現場觀眾僅327人。

隨後他一路晉升至高階1A的溫哥華隊、2A的新罕布什爾隊、以及3A的水牛城隊，在短短4個月內從潛力新秀成為球隊十月戰場的潛在秘密武器；他在9月中抵達多倫多時笑說，他的Toyota Tundra幾乎變成了移動的家，每次球隊出差或回主場，他都得搬進搬出旅館；25日，他將登上藍鳥32年來的第一場世界大賽投手丘。

「這真的很特別，」耶薩維奇最後說，「從Dunedin到溫哥華、新罕布什爾、再到水牛城的隊友們都傳簡訊祝賀我，這顯示出整個球團上下的凝聚力，無論身處哪個地方，這支球隊的運作非常出色，這裡的每個人都很棒。」

