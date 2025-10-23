從語言困境到倡議行動　藍鳥斯普林格談口吃、勇氣與影響力

▲斯普林格（George Springer）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥斯普林格（George Springer）再度證明自己是球場上最耀眼的巨星，這位世界大賽冠軍、世界大賽最有價值球員、4屆全明星球員，21日在美聯冠軍賽第7戰轟出關鍵三分砲，率藍鳥以戲劇性逆轉擊敗西雅圖水手，成功闖進自1993年以來的首度世界大賽。

October 21, 2025

然而，除了球場上的榮耀，斯普林格另一個鮮為人知、卻同樣偉大的身分，也在此刻被更多人看見，他是口吃兒童的倡導者。

斯普林格自幼即有口吃的情況，但他從未讓這成為阻礙，隨著職棒生涯步入巔峰，他利用自身的影響力，持續鼓勵全世界有口吃的孩子勇於發聲。

每年10月22日是「國際口吃關注日」（International Stuttering Awareness Day），而斯普林格長期與非營利組織「青少年口吃協會」（Stuttering Association for the Young，簡稱SAY）合作，透過募款與公開活動支持年輕口吃者。

A quick story about George Springer:



George has a stutter that he has dealt with since he was a child. Bullied throughout his life because of the way he talks.



— Ben Verlander (@BenVerlander) October 21, 2025

在去年一場為SAY籌款的活動中，斯普林格分享自己的心路歷程，他說：「如果你問我的隊友和教練，這不是什麼秘密，我很愛講話，即使你不想聽，我也能跟你聊上一整天；但我以前不是這樣的，對於那些有口吃的孩子，或是有口吃孩子的家長，甚至只是遇過口吃者的人，我希望我能成為證明，事情會變得更容易，你可以做你想做的事，你可以說你想說的話，你可以成為你想成為的人。」

為響應國際口吃關注日，位於羅傑斯中心旁、高達1815.5英尺、象徵多倫多地標的加拿大國家電塔，將於25日當地時間晚間點亮綠光，向所有勇於表達的口吃者致敬。

根據「全國口吃協會」（National Stuttering Association）統計，全球約有1%的人口有口吃問題，約等於三百萬名美國人及四十萬名加拿大人；另有多達5%的孩童在2至5歲之間會經歷口吃階段，雖然許多孩子最終會自然改善，但也有部分人，如斯普林格般，將這段經驗帶入成年。

斯普林格不僅在場上展現爆發力，在場下也以溫暖與堅定的語氣激勵無數孩子，他主持年度公益活動時，總是將焦點放回那些他幫助的孩子，坦言「他們也幫助了我成長」。

對許多球迷來說，斯普林格是藍鳥隊的靈魂人物，即使季後賽的緊張氣氛讓球隊更嚴肅，他依然是休息室裡最熱鬧的存在，用聲音與能量帶動團隊；「你不能讓那些你無法控制的事情，阻止你成為你想成為的人，這世上有很多好人會幫助你，也有很多人根本不在意你是否口吃，我希望大家都能明白，最重要的是你只需要接納它，接納你自己，接納你的說話方式，」他最後說。