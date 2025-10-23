台灣大賽G4延到26日　蔡其昌：讓球員、球迷提早做準備

▲台灣大賽因雨延期。（圖／中職提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣大賽G4因雨延期，中華職棒聯盟22日晚間與中信兄弟、樂天桃猿召開會商，拍板決定將比賽延至26日開打，聯盟會長蔡其昌23日在Threads發文，親自說明決策過程，強調一切以球迷便利與球員安全為優先考量。

蔡其昌表示，討論起因於連日天候不佳，有球團主動表達擔心ㄧ天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾，也會影響球員的備戰與移動安全，因此特別邀請另一隊提早協調延賽的「可開打日」。

他指出，雙方球團在台灣大賽前已清楚了解賽程規則，G4結束後才會接續進行G5至G7戰，過程中並未討論賽程順序問題。原先根據天氣逐日公告是否延賽的方式，恐造成球迷與球員反覆準備的負擔，雙方因此共同討論確定開打日期。

蔡其昌透露，根據氣象資料判斷，周末降雨機率才有明顯下降，加上需考量場地恢復與比賽安全，最終雙方達成共識，決定將G4移至26日開打，以避免球迷與球員多日等待後仍再度延期的情況，聯盟則依照賽程規則與雙方協議，執行後續調整。

他也坦言，連日大雨確實增加了賽程安排難度，早晚通知都會影響球迷的行程安排，但球團立意良善，希望讓大家能提前做好準備。蔡其昌最後也向球迷致意，「以上是我詢問球團協調會的原委，感謝大家體諒與支持。」