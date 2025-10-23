大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

▲大谷翔平以「TEAM EFFORT」覆蓋了MVP字樣，象徵榮耀屬於全隊。（圖／翻攝自X／Blake）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰以「3轟＋10K」締造傳奇，率隊橫掃釀酒人闖進世界大賽，獲選系列MVP。但他沒有把榮耀視為個人功勞，反而把獎座放在休息室，並附上一張寫著「TEAM EFFORT（團隊努力）」的卡片，這個舉動讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）深受感動。

在對釀酒人的第4戰中，大谷火力全開，單場轟出3發全壘打，投手端主投6局無失分並送出10次三振，憑藉壓倒性表現拿下系列賽MVP。不過，在頒獎3天後，球隊展示的MVP獎座上出現了令人動容的一幕，原本刻有「MOST VALUABLE PLAYER（最有價值球員）」字樣的部分，被覆蓋上一張寫著「TEAM EFFORT（團隊努力）」的卡片。

▲羅伯斯盛讚大谷是「真正的隊友典範」。（圖／達志影像／美聯社）

專門報導道奇的美國媒體《Dodger Blue》主編威廉斯（Blake Williams）指出，這個獎座被擺放在球隊休息室中央，「上面原本的MVP雕刻字樣，如今被寫有TEAM EFFORT的標示覆蓋。」他也在社群平台X上公開了實際照片，引發熱烈迴響。

大谷的謙遜舉動令美國球迷在網路上讚嘆不已，而總教練羅伯斯也在22日的記者會上盛讚愛徒，「這一點也不讓我驚訝。翔平是一位出色的隊友，那個獎項是全隊共同努力的成果。」

羅伯斯接著說道，「翔平在第4戰確實打出了一場完美的比賽，但在第1到第3戰中，史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、艾德曼（Tommy Edman）以及赫南德茲（Teoscar Hernández）也都有精彩表現，誰都可能被選為系列MVP。正因如此，翔平深知這一點，才會做出那樣的舉動，這充分展現出他是一位多麼傑出的隊友。」