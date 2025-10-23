運動雲

曾被質疑無緣季後賽陣容　佐佐木朗希浴火重生上演「朗希復甦」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

9月初，佐佐木朗希的職棒之路看似走到低谷；當時，他在3A奧克拉荷馬城完成第4場復健先發，投5局失4分，四縫線速球均速僅94.4英哩，這是他在大小聯盟12場先發中的第二低數據，那時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）幾乎已經準備好面對現實：以球隊當時的陣容結構，佐佐木似乎沒有容身之地。

「面對3A打者，你會期待更多表現，」羅伯茲在9月3日坦言，「我想現在的標準很高，因為我們正處於爭冠階段，要讓他能夠在我們的投手陣容中佔一席之地，他必須展現出緊迫感，並且要有真正壓制性的表現。」

7週之後，情勢戲劇性逆轉，這位年僅23歲的日本右投，不僅在世界大賽前夕成功卡位，更搖身一變成為道奇最值得信任的救援王牌之一；從被質疑、被邊緣化，到如今在季後賽中封神，這段過程被球隊內部稱為「Roki Revival（朗希復甦）」。

這個版本的佐佐木，目前在季後賽投出8局僅失1分、成功守成3次，正是道奇原本期待看到的投手模樣，只是這一切，花了時間去「解鎖」；「就像我先發時一樣，不可能每次都有完美的表現，」佐佐木日前受訪時說道，「無論如何，你都得想辦法抓到三個出局數。」

球隊營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，這樣的蛻變並非偶然，「他的手臂天賦異於常人，」弗里德曼說，「他真的非常有天分，所以他能有這樣的表現，一點也不令人意外。」

休賽季期間，佐佐木是市場上最受追捧的自由投手之一，道奇在與他接洽時，做足了功課，他要各隊提出具體方案，解釋為何他的速球球速在日本職棒最後兩季下降，並如何解決；然而，即使他願意改變，內心仍有掙扎。

「我們知道他是一個習慣照自己方式做事的投手，而我們也願意接納這點，」弗里德曼回憶道，「但我們同時要建立信任，讓彼此能夠合作，而不是太早去強迫他。」

季初佐佐木登板，直到5月因右肩夾擠症受傷退場，當時他在8場先發中，戰績1勝1敗、防禦率4.72，保送22次、三振24次，數據明顯不理想；這場傷勢成為轉折點，也開啟他超過4個月的重建期。

「我要感謝亞利桑那的投手教練，」佐佐木透過翻譯艾頓（Will Ireton）表示，特別點名投球部門主管希爾（Rob Hill）：「在復健期間，我們能明確找出問題，並釐清真正的根本原因。」

他重新調整投球機制，修正過去因肩膀與腹斜肌傷勢導致的代償動作，同時與體能教練史密斯（Travis Smith）合作，建立一套能支撐整季強度的訓練流程。

轉折出現在9月初那場令人失望的第4次復健先發後，影片分析讓他發現新的突破，他本就覺得肩膀動作漸趨自然，但這次他進一步找到了「正確使用下半身」的方法；下一次登板時，他的速球均速回升至98.3英哩，雖然道奇6人先發輪值已進入巔峰期，不再需要新先發，但球隊牛棚卻正陷入調整。

於是，弗里德曼與總經理戈梅斯（Brandon Gomes）邀請佐佐木面談，提出轉任牛棚的構想。

「我們告訴他：如果你不想這麼做，我們完全理解，因為這確實有風險，」弗里德曼回憶，「但如果你願意，我們相信這是幫助球隊奪冠的真實途徑，我們也說，不需要馬上回答，回去想想，結果第二天，他打電話來說：我願意。」

這一決定徹底改變了他與道奇的命運，短短4次後援登板（3A與大聯盟各兩場），他就入選季後賽名單；他先是在外卡系列賽對紅人完成收尾，接著在國聯分區系列賽對費城人投出3局完美封鎖，又在國聯冠軍賽4戰中登板3場。

然而，回歸後的首個挫折也在NLCS出現，他在第一戰第9局失分，未能完成救援，那場比賽距離他上一次登板僅3天，而這是他首次以救援身分連續多局登板。

「要他在兩三天內再次維持相同的壓制力，對任何人而言都不太現實，」投手教練普萊爾（Mark Prior）指出，「他當救援投手也才兩個半星期，他還在摸索那種生活節奏。」

當被問到是球速先回來，還是信心先回來時，佐佐木沉穩回答：「兩者同時發生，」他補充說，能在這種時刻為球隊貢獻當然重要，但真正讓他重生的，是重新感覺到「自己」。

「我認為心理強度來自技術上的自信，」佐佐木最後用日語說道，「如果你對自己的能力有信心，心態就不會輕易被動搖。」

