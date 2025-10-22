沒畫面挑戰沒意義！平野和古久保互看笑了　延賽不忘叮嚀選手

▲中信兄弟平野惠一。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣大賽第3戰發生「沒畫面爭議」，裁判因轉播角度不足，無法使用輔助判決，場上改判引發討論。中信兄弟總教練平野惠一與樂天桃猿總教練古久保健二當時短暫對眼微笑，成為熱議畫面。

平野今天再度透露，當下的第一反應就是要申請重播輔助，「但因為沒有畫面，不就沒有意義了。」他強調，這種攸關界內、界外的重要判決，不只是勝負，也影響選手的信服度。「詹咩（詹子賢）那一球是努力打出左外野強勁球，當然會想要看一下啊！球迷這麼多，也需要一個明確說明。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，由於裁判說明「沒有畫面」，自己也特地確認是否會計入挑戰次數，「通常挑戰是有多個角度，昨天有和裁判聊到，希望這部分能成為中職未來的課題，一起想辦法解決。」

除了場上爭議，雨勢導致第4戰延賽，球員如何調整狀況也成為焦點。

平野坦言，這段時間的調整確實不容易，「雨不知道會下多久，要怎麼調整下一場比賽，真的是最困難的事。但兩隊條件一樣，身體管理也很重要。」

他提醒球員注意感冒、腸胃炎及避免不必要的傷勢，「延賽代表私人時間變多，也可能會出現不必要的風險，所以有特別叮嚀大家要小心。」

平野也強調「比賽模式開關」的重要性，「這種比賽氣氛下，如何維持比賽感覺、找到比賽的節奏，對選手來說很重要，教練團也要協助他們保持最佳狀態。」