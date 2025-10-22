勇士開幕戰擊敗湖人！巴特勒16罰全進　唐西奇空砍43分準大三元

▲巴特勒16罰全進砍下31分。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士在開幕戰展現穩定戰力，即使洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Dončić）繳出43分準大三元的頂級表現，仍在巴特勒（Jimmy Butler）31分包含16罰全進的率領下以119比109在主場帶走勝利，正式揭開2025-26球季序幕。

唐西奇上賽季從達拉斯獨行俠被震撼交易至湖人，新賽季迎來首度完整出賽，他此役只差一步就能完成大三元，攻下43分、12籃板、9助攻，投籃27投17中，三分球10投僅中2，但除了他之外，湖人全場的進攻表現相當掙扎。

上半場雙方失誤與犯規不斷，節奏支離破碎，湖人後防大鎖史馬特（Marcus Smart）上半場就吞下4犯，其中1次惡意犯規將柯瑞（Stephen Curry）摔倒在地；格林（Draymond Green）則在板凳席與裁判爭論，領到技術犯規。

唐西奇半場攻下22分、7籃板、4助攻，最後2分鐘個人連得12分，力保湖人僅以1分落後。

Jimmy Butler III... clutch bucket ????



He leads the Dubs with 31 tonight in LA! pic.twitter.com/og3BZyRMN8 — NBA (@NBA) October 22, 2025

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在第3節扮演轉捩點角色，開局連中2記三分球，率隊打出16比4攻勢，一舉拉開比分，全節勇士打出23比9的猛烈火力，湖人直到末段才出現唐西奇以外的球員得分。

湖人在第4節初段將分差縮小到個位數，並以一波9比0反攻逼近，但柯瑞在終場前命中高難度外線，穩定軍心，以119比109鎖定勝局。

勇士本場多點開花、進攻流暢，巴特勒攻下31分並16罰全中，柯瑞拿下23分，庫明加貢獻17分、8籃板，替補射手希爾德（Buddy Hield）下半場命中5記三分球、攻得17分。

湖人天王詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺陣，預計將於11月中旬回歸，這也是他23年職業生涯首度錯過開幕戰。