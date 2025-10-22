運動雲

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

記者王真魚／綜合報導

台灣大賽第3戰9局上出現「無畫面」爭議，中信兄弟詹子賢擊出左外野高飛球後，因影像缺失裁判無法判定落點，最終維持界外原判，引發熱議。中職會長蔡其昌表示，轉播由各球團各自發包、訂約，他將於下次領隊會議提案強制要求季後賽提升攝影機數量。

當時比賽進行到9局上，詹子賢擊出左外野高飛球後，裁判判定為界外球，兄弟隨即申請挑戰，卻因轉播影像缺失導致無法確認結果。裁判最終宣布：「因為沒有畫面，維持原判，不計挑戰次數。」

轉播畫面也拍到樂天桃猿總教練古久保健二當場笑出來，他賽後表示，「因為沒有畫面，只能笑。這麼大的比賽，又是在大巨蛋，希望這種情況未來不要再發生，需要改善。」

此判決引爆熱議，許多球迷批評轉播品質「嚴重不符水準」，並表示，「左外野標竿後明明有攝影機，卻拍不到落點，太誇張了。」 也有球迷上傳自己拍攝的現場影片，試圖佐證該球實際落在界內。更有球迷呼籲聯盟應正視轉播設備與判決流程的落差。

對此，蔡其昌留言回應，「轉播工作由各個球團各自發包，各自訂定契約。我打算在下一次的領隊會議，修改規定，提案強制要求從季後賽開始必須提升攝影機的數量。」

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

