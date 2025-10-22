天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕



▲ 鈴木清接任天使新總教練 。（圖／截自天使官方X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使隊21日（日本時間22日）正式宣布，前捕手鈴木清（Kurt Suzuki）出任球隊新任總教練。接替因健康問題請辭的華盛頓（Ron Washington）。

鈴木在球員時期曾與大谷翔平搭檔，並於2022年球季結束後宣布退休。 鈴木清球員生涯效力過運動家、國民、雙城、勇士與天使等五支球隊，曾於2014年代表雙城入選明星賽，並在2019年隨國民隊奪下世界大賽冠軍。

2022年球季中，他在大谷翔平的23場登板中，擔任過16場先發捕手，是大谷在天使的重要搭檔之一。 生涯通算，鈴木清打擊率.255，共敲出1421支安打、143支全壘打與730分打點，防守穩健、領導力強，廣受隊友與教練肯定。

鈴木卸下球員身分後，經常隨隊參與春訓，也曾走訪小聯盟附屬球隊，並在本季球隊進行離隊面談時陪同團隊作業。

不過，鈴木並沒有任何職業層級的總教練或教練經驗。他接下的首要任務將是組建全新的教練團，天使隊前教練群已被告知可自由尋找其他機會。鈴木則擁有保留部分教練的決定權。此外，他先前也曾參與舊金山巨人隊總教練職缺的面試。

華盛頓於2024年接掌兵符，今年6月20日因健康問題提前請假休養，並於6月30日接受心臟手術。期間由蒙哥馬利（Ray Montgomery）暫代代理總教練。

球季結束後，天使隊決定兩人皆不再續任總教練職。 不過，蒙哥馬利仍在考慮是否以其他職位回歸球團；至於華盛頓，婉拒了天使提供的內部職位邀請，表明希望未來能在其他球隊再次執教。