兄弟陷劣勢氣氛仍佳　林志綱成功推進：鬆口氣！把自己本分做好

▲林志綱 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟在台灣大賽G2中，8局下靠著連兩支安打製造一、二壘有跑者的局面，林志綱代打上陣，在2好3壞情況下擊出內野滾地球，靠野手選擇上壘，成功形成滿壘，為球隊創造進攻契機，雖然最後沒有得分，但他的表現也受到球迷讚賞。

林志綱G3賽前受訪時表示，當下接到的任務主要是推進壘上跑者，「接到的消息是要推進一、二壘的跑者。教練也希望我隨時觀察場上狀況，最主要就是想辦法推進。」談到那次打席的情境，林志綱坦言，「鬆了一口氣吧！那時張力滿大的，成功推進隊友，當下滿振奮的。」

這次被納入台灣大賽名單，林志綱表示自己對角色已有明確認知，「其實一整年下來，平野教練給我的任務大概都是這些，我也蠻熟悉這些狀況，知道的時候就把自己本分做好。」

平時練球時，他也特別專注在執行短打與推進的細節，「因為我只要上場打擊或代打，通常任務就是要把這件事情做好，所以在練習上會多花一點心思在這部分。」

面對季後賽的大場面，林志綱坦言仍感受到壓力，「這種氣氛其實永遠沒辦法完全適應，就是盡力去做好，盡全力幫助球隊。」過程中也有短打失敗，他說：「就讓它過去，專注當下，把心態調整好，迎接每一顆球。」

至於球隊目前面臨2敗的壓力，林志綱說，「壓力一定有，但我們的氣氛很好，大家都把該做的做好，把能控制的部分做好，結果就看能不能順利一點。」