運動雲

>

10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

▲▼藍鳥史普林格。（圖／路透）

▲史普林格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥在美聯冠軍戰G7以4比3逆轉擊敗西雅圖水手，睽違32年再度闖進世界大賽，7局下轟出逆轉戰局3分全壘打的史普林格（George Springer），是此役致勝功臣之一，賽後總教練施耐德（John Schneider）對他讚不絕口。

7局下，藍鳥落後2分，情勢緊繃之際，開路先鋒史普林格在1人出局二、三壘有跑者時，掃出左外野方向的逆轉3分全壘打，這一棒在「贏球晉級世界大賽、輸球淘汰」的決戰中，徹底改寫戰局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史普林格在G5時右膝遭觸身球擊中提前退場，本場仍帶傷上陣，當他確信球飛出全壘打牆後高聲怒吼，繞壘時興奮地跳躍，彷彿早已忘記疼痛。

他在季後賽累積的全壘打數達23支，與費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列歷史第3，僅次29支的曼尼（Manny Ramírez）與27支的奧圖維（José Altuve）。

比賽結束後，史普林格在場邊受訪，臉上仍帶著難以置信的神情，他說：「要感謝在我之前上場的打者串聯攻勢，這一切對我們的球隊、球迷、這座城市、甚至整個國家都意義重大。」

整場比賽中，主場湧入44770名觀眾，全場從開賽就起立吶喊，氣氛震動球場，他感動地說：「真的太不可思議了，現場氣氛好得難以形容。」

總教練施耐德也毫不吝惜讚美之詞：「史普林格與他在10月所創造的魔法，在這個地球上，沒有比他更讓我想派上場的球員。」

關鍵字： MLB多倫多藍鳥西雅圖水手施耐德史普林格

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！　讚大谷翔平「棒球界獨一無二」

羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！　讚大谷翔平「棒球界獨一無二」

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心

熱門新聞

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1撿到大谷第三轟要賣掉！美媒估破億

2大谷翔平挑戰46年首見壯舉

3史普林格逆轉3分砲！藍鳥闖世界大賽

4道奇世界大賽輪值曝！大谷翔平G4先發

5軟銀闖進日本一　古林睿煬球季結束

最新新聞

1猿象G3前夕古久保回顧8局下驚險守成

2中職首位女教練莎菈成「嬌」點

3古久保談桃猿季後賽守備

4樂天桃猿G3打線出爐

5藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366