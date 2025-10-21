10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

▲史普林格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥在美聯冠軍戰G7以4比3逆轉擊敗西雅圖水手，睽違32年再度闖進世界大賽，7局下轟出逆轉戰局3分全壘打的史普林格（George Springer），是此役致勝功臣之一，賽後總教練施耐德（John Schneider）對他讚不絕口。

7局下，藍鳥落後2分，情勢緊繃之際，開路先鋒史普林格在1人出局二、三壘有跑者時，掃出左外野方向的逆轉3分全壘打，這一棒在「贏球晉級世界大賽、輸球淘汰」的決戰中，徹底改寫戰局。

史普林格在G5時右膝遭觸身球擊中提前退場，本場仍帶傷上陣，當他確信球飛出全壘打牆後高聲怒吼，繞壘時興奮地跳躍，彷彿早已忘記疼痛。

他在季後賽累積的全壘打數達23支，與費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列歷史第3，僅次29支的曼尼（Manny Ramírez）與27支的奧圖維（José Altuve）。

比賽結束後，史普林格在場邊受訪，臉上仍帶著難以置信的神情，他說：「要感謝在我之前上場的打者串聯攻勢，這一切對我們的球隊、球迷、這座城市、甚至整個國家都意義重大。」

整場比賽中，主場湧入44770名觀眾，全場從開賽就起立吶喊，氣氛震動球場，他感動地說：「真的太不可思議了，現場氣氛好得難以形容。」

總教練施耐德也毫不吝惜讚美之詞：「史普林格與他在10月所創造的魔法，在這個地球上，沒有比他更讓我想派上場的球員。」