美媒翻出2年前「追錯飛機」烏龍事件：大谷這次真的要飛多倫多了

▲大谷翔平將隨道奇飛往多倫多出戰世界大賽G1，這次終於不是烏龍事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽對戰組合今（21）日正式出爐，多倫多藍鳥在美聯冠軍戰G7以4比3逆轉擊敗水手晉級，將與衛冕軍洛杉磯道奇爭冠，首戰將在藍鳥主場舉行，美國媒體忍不住「翻舊帳」，提到2年前的「烏龍誤報」事件，打趣表示大谷翔平這次真的要搭上飛往多倫多的班機了。

藍鳥在這場搶七大戰展現驚人韌性，1比3落後進入第7局，靠著開路先鋒史普林格（George Springer）轟出左外野3分反超砲，完成戲劇性逆轉，全場陷入瘋狂。最終藍鳥守住勝果，以4勝3敗封王，奪下自1993年以來、相隔32年的美聯冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界大賽組合確定後，《今日美國報》記者奈汀格爾（Bob Nightengale）在X（原推特）上開玩笑寫道，「這一次，大谷翔平真的會登上飛往多倫多的飛機了！」《運動商業期刊》記者馬吉歐（Mike Mazzeo）也幽默補刀，「雖然有點晚，但我可以確認，大谷翔平確實要搭上飛往多倫多的班機了。」

▲藍鳥相隔32年重返世界大賽，全場陷入狂歡。（圖／路透）

這個「玩笑」源自2023年12月的大烏龍。當時仍是自由球員的大谷，尚未宣布加盟道奇，被誤傳「正搭乘飛往多倫多的飛機」，全球媒體與球迷紛紛在網路上追蹤一架從美國飛往加拿大的商務噴射機的動向。如今藍鳥睽違32年重返世界大賽，這個烏龍事件也被再度翻出調侃。

世界大賽首戰將於台灣時間25日在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）登場，這次「大谷翔平飛往多倫多」終於不是假新聞。