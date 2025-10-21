世界大賽強碰衛冕軍道奇！藍鳥教頭：必須擊敗最強的球隊

▲藍鳥總教練施耐德。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯冠軍賽第7戰，多倫多藍鳥以4比3逆轉擊敗西雅圖水手，確定睽違32年、隊史第3度打進世界大賽，25日將在主場迎戰國聯冠軍、衛冕軍洛杉磯道奇，挑戰自1993年以來再度登頂。

藍鳥總教練施耐德（John Schneider）賽後表示：「這真是太棒了，能成為這支球隊的一員我感到無比榮幸，除了我的妻子與孩子之外，我把人生全都獻給了這支球隊，能在睽違32年後帶領藍鳥重返世界大賽，內心感觸良多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這場關鍵G7中，施耐德於第7局起陸續派出原先為先發投手的高斯曼（Kevin Gausman）與巴西特（Chris Bassitt）接連登板救援，成功封鎖水手的反撲氣勢，他解釋道：「那是一次有勇氣的選擇，第7戰往往會出現意料之外的情況，我相信那些有經驗的投手。」

他細述比賽細節：「高斯曼選擇故意保送羅利（Cal Raleigh），再避開狀況極佳的奈勒（Josh Naylor）後，順利解決普蘭科（Jorge Polanco），那是正確的節奏。」

他接著說：「巴西特在面對蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）時投出曲球，那是非常大膽的決定，而第9局霍夫曼（Jeff Hoffman）三振3名打者，完美收尾，真的太精彩了。」

展望即將對戰衛冕軍、星光熠熠的洛杉磯道奇，施耐德坦言：「若要抵達我們想去的地方，就必須擊敗最強的球隊，不論從天賦、薪資或陣容深度來看，道奇確實是一支出色的球隊。」

他說：「今年我只看了他們3場比賽，但他們的打線擁有好幾位未來的名人堂級球員，先發與牛棚投手群同樣非常優秀。」

儘管如此，他仍信心滿滿地說：「能走到這一步的2支球隊，都有其理由，我們的球員在任何系列戰都不曾放棄，這將會是很精彩的對決，球員們的狀態與士氣都達到巔峰，當然系列戰中可能會有起伏，但我真心為他們能迎來這個機會感到高興。」