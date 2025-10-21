基特直言「大谷翔平還不是史上最強」　理性分析：需時間驗證

Shohei Ohtani's Babe Ruth prediction emerges as Derek Jeter shuts down hype https://t.co/iYZ4NwrZBU — talkSPORT (@talkSPORT) October 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4締造「單場3轟＋10K」的神蹟，球迷與媒體一致盛讚他是「史上最偉大球員」。然而，洋基傳奇、名人堂成員基特（Derek Jeter）選擇冷靜看待，他認為大谷雖擁有無與倫比的天賦，但「距離史上最強，還有時間的考驗要通過」。

大谷在國聯冠軍戰G4以「投打二刀流」身分先發，主投6局只被敲2安打、無失分、送出10K；打擊端則火力全開，首局首打席就開轟，全場狂掃3發全壘打，其中一發飛出場外，最終率領道奇以5比1擊退釀酒人，幫助球隊連兩年晉級世界大賽，也拿下系列賽MVP。

▲名人堂傳奇基特對大谷讚譽有加，但強調要成為史上最強，還需時間驗證。（圖／達志影像／美聯社）

根據《福斯體育》的報導，擔任美聯冠軍戰球評的基特在節目上談及大谷時表示，「我不會說他已經是棒球史上最偉大的選手。要達到那個層級，他還必須以現役球員身分打更長的時間。」

基特補充道，「棒球界曾出現許多偉大的球員，像是亞倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）等人。」

儘管他認為現在就稱大谷是「史上最佳」並不合適，他仍給這位二刀流巨星極高評價，「我可以肯定地說，他擁有我見過最出色的組合，也就是力量、速度、投球與打擊能力的整體結合。」