羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！　讚大谷翔平「棒球界獨一無二」

▲▼羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌，大谷翔平與史奈爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌，大谷翔平與史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽開打前夕，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自點名兩大爭冠關鍵人物，「二刀流巨星」大谷翔平與2屆賽揚左投史奈爾（Blake Snell）。他盛讚大谷是「棒球界獨一無二的存在」，只要他站上打擊區，就會讓人預感「特別的事即將發生」。

羅伯斯今（21）日接受日本ABEMA節目《早安羅伯斯》專訪時表示，他對這兩名「投打主力」充滿期待，「我相信他們會打出精彩的表現。」道奇今年在季後賽一路擊敗紅人、費城人與釀酒人，25日將迎來世界大賽首戰，對手是多倫多藍鳥，目標成為自1998至2000年的洋基以來，首支完成2連霸的球隊。

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾今年季後賽投21局狂飆28K。（圖／達志影像／美聯社）

史奈爾今年季後賽3場先發全勝、投21局狂飆28K，徹底展現兩屆賽揚獎得主的壓制力；而大谷則在國聯冠軍戰G4締造「單場3轟＋10K」的驚世表現，率隊挺進世界大賽並奪下系列賽MVP。

羅伯斯盛讚，「翔平是棒球界獨一無二的存在，他是那種能讓球迷興奮、帶來期待的選手。無論是球迷還是隊友，當翔平表現出色時，所有人都會感到振奮。每當他站上打擊區，就會讓人覺得，某種特別的事情即將發生。」

羅伯斯也揭露了世界大賽的先發輪值順序，將由史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平依序登板。

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯盛讚大谷翔平「棒球界獨一無二」，總能帶給球迷期待與驚喜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB大谷翔平道奇羅伯斯史奈爾山本由伸葛拉斯諾世界大賽

