凱樂頂替波賽樂：準備好了！直呼台灣大賽滿場氣氛不輸道奇球場

▲凱樂中職首戰五局0失分　自評表現7分：還要更熟悉打者。（圖／記者胡冠辰攝）

▲凱樂。（圖資料照／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿洋投凱樂頂替波賽樂進入樂天桃猿台灣大賽名單，昨天親身感受滿場4萬球迷的應援氛圍。他興奮地說，昨晚大巨蛋氛圍不輸道奇球場，「我以前在道奇球場看過滿場比賽，昨天的體驗非常、非常好！」

波賽樂因傷退賽，凱樂頂替進入台灣大賽。他今天賽前進牛棚練投，主要練投22球左右，調整重點放在變速球與變化球的穩定度，「上一次登板時，我對於把球穩定丟進好球帶的掌握不太理想，而這也是我目前在台灣面臨的最大挑戰之一。所以我今天的重點，就是希望除了速球之外，其他球種也能積極進攻好球帶，確保能穩定投進去。」

挑戰賽並未進入最終名單，不過凱樂表示，球隊當時已提醒他隨時備戰。他透過Live BP維持實戰感，也利用這段時間讓身體獲得喘息。「我從一月中就全力備戰，這段時間休息對我很有幫助。我是在周四接到通知進入台灣大賽名單，當時Bo（波賽樂）身體不太舒服，我也立刻回應說我狀況很好，已經準備好了。」

對於接替波賽樂是否會感受到壓力，凱樂說，「不會，我一向給自己的壓力，比外界任何人能給我的都大。這也是我能從沒人看好的小聯盟，拚到現在的位置的原因。」他強調，不會有額外壓力，「我也很開心隊友信任我。」

凱樂本季例行賽出賽3場、投15.1局，被擊出15支安打、無被全壘打，送出10次三振，防禦率3.52，WHIP為1.43。

昨晚首次親身感受台灣大賽的氛圍，凱樂興奮表示，「我之前也曾在道奇球場遇過這種張力大比賽，那一場是道奇對巨人，雖然有經歷過，但昨天比賽還是非常的好，整個體驗非常、非常好！」

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親

