古林睿煬4.2局無失分退場！差一打席勝投資格仰天　火腿6比0領先

▲火腿古林睿煬。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣金孫」古林睿煬19日在日職洋聯高潮系列賽決勝輪先發，對戰福岡軟銀鷹，古林睿煬第5局仍保持球速水準，最快達到153公里，但監督新庄剛志在兩出局時換投，無緣勝投資格。他主投4.2局，用了65球僅被敲2支安打，奪6次三振，有1次保送無失分，最快球速157公里。最終古林睿煬差一打席就能獲得勝投資格，也引起熱議。

1局下，古林睿煬面對例行賽曾被他狙擊過的野村勇，第1球就讓對方擊出中外野深遠飛球被接殺。接著對周東佑京時，雖飆出最快152公里速球，但連續投出壞球，最終保送上壘。周東隨後成功盜上二壘，在攻防衝撞時，火腿游擊手山縣秀膝蓋被周東鏟傷，隨即由擔架抬出退場。火腿首局便傳出傷情，石井一成替補上場守二壘，原二壘手水野達稀則移防游擊。

比賽中斷之後，古林睿煬讓柳町達擊出右外野飛球，周東佑京趁機上三壘，對柳田悠岐飆速156公里連發，達成本季最快球速，最後以157公里讓他揮空三振。

2局下古林睿煬再度展現壓制力，演出三上三下，包含三振正木智也、山川穗高，此局最快球速也達到154公里。

古林睿煬3局下對戰海野隆司演出3球三振，讓恐怖9棒牧原大成敲第一球掃出右外野飛球。在連續解決7名打者後，輪回首棒野村勇，遭狙擊此戰首支安打，隨後以二壘滾地球解決周東佑京。

日本火腿4局上靠著石井一成的安打與兩次保送攻佔滿壘，清宮幸太郎擊出一壘方向滾地球，藉由野手選擇上壘，石井一成跑回1分，幫助火腿先馳得點。隨後田宮裕涼再補上一支高飛犧牲打，追加1分。萬波中正也敲安打，並將軟銀先發投手大津亮介打退場，D.赫南德茲（Darwinzon Hernandez）接替，矢澤宏太安打帶有1打點，取得3比0領先。

古林睿煬4局下先製造滾地球，隨後再度三振柳田悠岐，正木智也擊出滾地球，三壘手郡司裕也演出美技，幫助古林睿煬再度演出三上三下。

5局上，日本火腿再度攻佔滿壘，清宮幸太郎敲出適時安打追加2分，迫使軟銀啟用第三任投手松本晴。隨後田宮裕涼執行強迫取分戰術成功，雖然二壘跑者也積極衝本壘，但在本壘前遭到觸殺。火腿本局共添得3分，將比數拉開至6比0。

古林睿煬5局下雖然先被栗原陵矢敲二壘安打，不過隨即回穩，讓山川穂高敲出右外野飛球，三振海野隆司。這時火腿監督新庄剛志決定換投，古林睿煬先是仰天露出可惜的表情，隨後笑了出來接受調度走回休息室。由山崎福也接替，順利解危。



