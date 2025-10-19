運動雲

>

古林睿煬4.2局無失分退場！差一打席勝投資格仰天　火腿6比0領先

▲▼火腿古林睿煬。（圖／截自X）

▲火腿古林睿煬。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣金孫」古林睿煬19日在日職洋聯高潮系列賽決勝輪先發，對戰福岡軟銀鷹，古林睿煬第5局仍保持球速水準，最快達到153公里，但監督新庄剛志在兩出局時換投，無緣勝投資格。他主投4.2局，用了65球僅被敲2支安打，奪6次三振，有1次保送無失分，最快球速157公里。最終古林睿煬差一打席就能獲得勝投資格，也引起熱議。

1局下，古林睿煬面對例行賽曾被他狙擊過的野村勇，第1球就讓對方擊出中外野深遠飛球被接殺。接著對周東佑京時，雖飆出最快152公里速球，但連續投出壞球，最終保送上壘。周東隨後成功盜上二壘，在攻防衝撞時，火腿游擊手山縣秀膝蓋被周東鏟傷，隨即由擔架抬出退場。火腿首局便傳出傷情，石井一成替補上場守二壘，原二壘手水野達稀則移防游擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽中斷之後，古林睿煬讓柳町達擊出右外野飛球，周東佑京趁機上三壘，對柳田悠岐飆速156公里連發，達成本季最快球速，最後以157公里讓他揮空三振。

2局下古林睿煬再度展現壓制力，演出三上三下，包含三振正木智也、山川穗高，此局最快球速也達到154公里。

古林睿煬3局下對戰海野隆司演出3球三振，讓恐怖9棒牧原大成敲第一球掃出右外野飛球。在連續解決7名打者後，輪回首棒野村勇，遭狙擊此戰首支安打，隨後以二壘滾地球解決周東佑京。

日本火腿4局上靠著石井一成的安打與兩次保送攻佔滿壘，清宮幸太郎擊出一壘方向滾地球，藉由野手選擇上壘，石井一成跑回1分，幫助火腿先馳得點。隨後田宮裕涼再補上一支高飛犧牲打，追加1分。萬波中正也敲安打，並將軟銀先發投手大津亮介打退場，D.赫南德茲（Darwinzon Hernandez）接替，矢澤宏太安打帶有1打點，取得3比0領先。

古林睿煬4局下先製造滾地球，隨後再度三振柳田悠岐，正木智也擊出滾地球，三壘手郡司裕也演出美技，幫助古林睿煬再度演出三上三下。

5局上，日本火腿再度攻佔滿壘，清宮幸太郎敲出適時安打追加2分，迫使軟銀啟用第三任投手松本晴。隨後田宮裕涼執行強迫取分戰術成功，雖然二壘跑者也積極衝本壘，但在本壘前遭到觸殺。火腿本局共添得3分，將比數拉開至6比0。

古林睿煬5局下雖然先被栗原陵矢敲二壘安打，不過隨即回穩，讓山川穂高敲出右外野飛球，三振海野隆司。這時火腿監督新庄剛志決定換投，古林睿煬先是仰天露出可惜的表情，隨後笑了出來接受調度走回休息室。由山崎福也接替，順利解危。

 

關鍵字： 日本火腿台灣選手棒球火腿古林睿煬日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬4.2局無失分退場！差一打席勝投資格仰天　火腿6比0領先

古林睿煬4.2局無失分退場！差一打席勝投資格仰天　火腿6比0領先

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

防禦率王羅戈G1表現失常！平野惠一點出課題

防禦率王羅戈G1表現失常！平野惠一點出課題

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

不愛看全壘打嗨賴！水手吉爾伯特破例讚大谷翔平：他不一樣

不愛看全壘打嗨賴！水手吉爾伯特破例讚大谷翔平：他不一樣

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

熱門新聞

古林睿煬4.2局無失分退場！差一打席勝投資格仰天　火腿6比0領先

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

防禦率王羅戈G1表現失常！平野惠一點出課題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬差一打席勝投資格仰天

2大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！

3朗希大爆發　日日名投：撐整季真怪物

4大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

5辜仲諒獲金鑽榮譽獎章　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

最新新聞

1古林睿煬壓制王者軟銀投手教練大讚

2古林睿煬差一打席勝投資格仰天

317歲許芯慈年終賽摘銀平隊史最佳

4弗里曼讚嘆大谷翔平進入獨角獸模式

5古林睿煬搭熟悉捕手　小心第一棒

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

【維持紅色警戒】燕子口堰塞湖水位上升！　靳珩淹成「水底隧道」　

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366