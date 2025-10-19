大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平再度改寫歷史！18日（台灣時間）登場的國聯冠軍系列賽第4戰中，他以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發，投出6局無失分、10次三振，還自己敲出單場3發全壘打的超神演出，幫助道奇晉級並奪下系列賽MVP。

首局，大谷翔平雖讓首位打者保送上壘，但隨即連飆3K穩定氣勢，緊接著就在首打席轟出開路先鋒全壘打。第4局兩出局後，他又炸出飛行距離469英尺（約142.9公尺）的「場外彈」，投到第7局退場後沒多久，再度登場打擊時又從中外野方向敲出第3支全壘打，讓全場陷入瘋狂。這一夜，他同時是王牌投手與火力最猛打者，讓球迷直呼：「根本人外星人！」

根據日媒《Full-Count》報導，紀錄專家藍斯（Sarah Langs）在社群平台X上驚嘆不已，整晚在X（前Twitter）連發30多則貼文，隔天更整理出大谷翔平的「五大不可思議紀錄」：

1. MLB史上首位以投手身分擊出開路全壘打的選手

2. 季後賽史上首位投手單場擊出2支以上全壘打

3. MLB史上首位單場完成「3轟＋10K」的球員

4. 自Statcast（2015年導入）以來，首位單場擊出2支擊球初速超過116英里的全壘打選手

5. 史上首位兩度達成「單場2轟以上＋10K以上」的球員

除了上述5項「史上首次」之外，大谷翔平也成為季後賽史上第11位單場敲出3發全壘打的球員。他用一場比賽再度顛覆常識，藍斯驚呼：「這是屬於大谷翔平的夜晚！」