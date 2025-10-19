運動雲

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

▲▼佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

本季加盟道奇的日本右投佐佐木朗希，在季中因傷表現低迷，但在季後賽重生，成為球隊牛棚的救世主。昭和時代名投權藤博更直言：「他的投手潛力在大谷翔平之上！」

佐佐木朗希開季擔任先發，出賽8場僅拿1勝、防禦率4.72。5月因右肩「夾擠症候群」進入傷兵名單，長達4個月缺陣，復出後被降為中繼，外界幾乎對他失去期待。不過，10月10日對費城人隊的國聯分區系列賽第4戰，他從8局登板，連投3局完美封鎖，包括壓制全壘打王施瓦伯（Kyle Schwarber）與MVP哈波（Bryce Harper），幫助球隊獲勝，自此成為道奇救世主。

日本傳奇的昭和名投權藤博接受《News-Postseven》訪問時指出：「以佐佐木的天賦，這樣的表現理所當然。他的潛力在大谷翔平之上。以他的球威，對上大聯盟強打者，投一局根本打不出來，而且能勝任先發的投手，投3局長中繼沒問題。」權藤強調，只要佐佐木能健康投滿整季，「他會成為真正可怕的投手。」

曾培育過達比修有與田中將大的名教頭佐藤義則也認為，佐佐木的球質與指叉球讓他非常適合擔任終結者，「短局數讓他更能放開來投，不容易被打。」不過，他也提醒，若整季都要扛終結者任務，「每天進牛棚對肩膀有舊傷的投手是很吃力的。」

儘管季後賽表現亮眼，佐佐木在10月14日國聯冠軍系列賽首戰對釀酒人時，曾在9局登板卻出現2次保送、1安打失1分，沒能成功守成。佐藤義則指出：「他最大問題是控球穩定度。好時非常準，壞時全是壞球。若想在短局數中立足，必須更果斷地攻擊好球帶。」

佐佐木朗希被視為「未完的巨作」，這是他的魅力所在，權藤博說：「只要他能保持健康、撐完整季，就會變成真正的怪物投手。」從傷勢低潮到季後賽重生，「令和怪物」佐佐木朗希的傳奇，才正要開始。

