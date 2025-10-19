運動雲

不愛看全壘打嗨賴！水手吉爾伯特破例讚大谷翔平：他不一樣

記者楊舒帆／綜合報導

美聯冠軍系列賽第6戰20日（台灣時間）在加拿大多倫多登場。19日是移動日，水手隊進行賽前練習，預定隔日先發的右投吉爾伯特（Logan Gilbert）出席記者會，談到球隊氣勢正旺，也聊到大谷翔平的驚人表現。

水手隊在前一戰靠著羅利（Cal Raleigh）的追平轟、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的超前滿貫砲，戲劇性擊敗對手、率先聽牌。吉爾伯特興奮表示：「那場比賽可能會成為幾十年後都還被人提起的一戰吧！比完根本睡不著，我想沒有人真的睡得著。不過現在我們要乘著這股氣勢前進！」

他也說，經過漫長球季能打到這裡已經很了不起了，「但當球要交到我手上的那一刻，就是我從小夢想的時刻。」

同一天，國聯的大谷翔平上演「三轟＋10K」的神級表現，震撼球界。吉爾伯特看了也忍不住盛讚：「太誇張了！他絕對是這項運動史上最偉大的球員之一。當然每個人都有不同意見，但在那麼關鍵的比賽、對上強敵時能打出那樣的內容，真的太不可思議！」他坦言，平常不太喜歡看全壘打精華影片，「但看大谷的真的很開心！」

若水手最終順利晉級，將在世界大賽對上強大的道奇隊。吉爾伯特也說：「現在的道奇隊可能是史上最強的球隊之一，若能和那樣的球隊對戰，將是如夢似幻的機會。」

