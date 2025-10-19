運動雲

台灣大賽G2威能帝vs李博登　桃猿拚連勝、兄弟守護主場

▲ 樂天王牌威能帝登板拚連勝，兄弟強投李博登首度季後登場守護主場。 。（圖／球團提供）

▲ 樂天王牌威能帝登板拚連勝，兄弟強投李博登首度季後登場守護主場。（圖／球團提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽第二戰今在臺北大巨蛋登場，樂天桃猿在首戰擊退中信兄弟後搶下系列首勝，包含季後挑戰賽在內已豪取4連勝，氣勢正盛。G2樂天派出本季勝投、三振雙冠王威能帝掛帥，盼再下一城；中信兄弟則推李博登先發，力拚扳平戰局、守住主場。

歷史數據：開局2勝0敗　奪冠機率高達88.9％

根據中職歷年總冠軍賽統計，七戰四勝制系列戰中率先取得「2勝0敗」的球隊，有88.9%機率最終奪冠（16次奪冠／18次）；反之，陷入「0勝2敗」困境的球隊，奪冠機率僅11.1%。

就樂天桃猿隊史而言，凡在總冠軍賽前兩戰取得2比0領先，最終皆封王（4次／4次）。

中信兄弟過去在0比2落後的情況下則從未逆轉奪冠（0次／2次），若能扳成「1勝1敗」，奪冠機率為37.5％（3次奪冠／8次）。

今日先發：威能帝再戰總冠軍舞台　李博登迎季後賽初登板

樂天王牌洋投威能帝本季宰制全聯盟，26場先發有21場為優質先發，繳出15勝2敗、防禦率2.01，為勝投、三振雙冠王，年度MVP大熱門。

這是他生涯第二次參與總冠軍賽；2023年兩場先發繳出1勝、防禦率僅1.38。 威能帝例行賽對中信兄弟出賽4場拿下2勝、防禦率2.00，對右打者被打擊率僅0.130，但對左打者達0.311，需特別提防王威晨、高宇杰、王政順等對戰表現不錯的打者。

兄弟派出的李博登則將迎來個人中職季後賽初登板。本季14場先發有9場為優質先發，戰績7勝3敗、防禦率1.94。對樂天出賽3場全數奪勝、對戰防禦率2.41。

他面對樂天右打被打擊率0.313、左打僅0.200，顯示右打威脅較大，林立、林智平兩位近況火燙的右打是最大考驗。

關鍵字： 棒球台灣大賽中信兄弟樂天桃猿威能帝

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

