林立、林子偉發動盜壘「非常有勇氣」　古久保大讚勝出關鍵

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今（18）日在台灣大賽G1發動速度戰，加上投手群合力壓制，以3比0完封中信兄弟，在七戰四勝制系列賽拔得頭籌。總教練古久保健二賽後直指林智平與梁家榮是勝利的關鍵因子，也盛讚林立與林子偉兩次關鍵盜壘為整場比賽埋下勝利伏筆。

桃猿首局由林立敲出安打上壘並成功盜壘，兩出局後林智平選到保送，攻勢得以延續，梁家榮隨即敲出中外野適時安打先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了3局上，林子偉也發動盜壘，接著又由梁家榮補上安打，再下一城。這兩波攻勢幾乎複製貼上，也成為比賽分水嶺。

梁家榮2次安打打回分數，古久保表示，「第一局首先是由林立安打上壘，1出局後盜壘成功，2出局後林智平的四壞球保送相當重要，把攻勢延續下去，家榮也確實打出安打，第二輪也是一樣狀況，由智平先選到保送，後面家榮帶有打點安打，這兩人今天攻擊內容相當好，順利延續得分攻勢。」

古久保也提到兩次盜壘的重要性，「林立第一局盜壘成功，梁家榮適時安打送他回來；第三局林子偉的盜壘同樣成為得分關鍵。兩人都在重要時刻採取行動，這對球隊攻勢來說非常關鍵。」

談到盜壘指令，古久保表示，「有些是教練團下達，也有選手自己發動的盜壘。兩人發動盜壘非常有勇氣，敢做這樣的決定，是我們得分關鍵。」

林立帶傷出征季後賽，今天擔任第一棒指定打擊，對於他目前的身體狀況，古久保透露：「他本人說沒問題，後續休息時，也有和他再次確認，本人都表示OK。不過今天已經打了一場，明天早上我們會再做確認。」

▲林立。（圖／記者湯興漢攝）