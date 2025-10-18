運動雲

火腿逆襲軟銀奪2連勝！雷耶斯雙響砲領軍續命　古林睿煬明投關鍵聽牌戰

▲火腿逆襲軟銀奪2連勝！雷耶斯雙響砲領軍續命　古林睿煬投關鍵聽牌戰。（圖／火腿官方X）

▲火腿逆襲軟銀奪2連勝！雷耶斯雙響砲領軍續命　古林睿煬投關鍵聽牌戰。（圖／火腿官方X）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士在洋聯高潮系列賽決勝輪第4戰以9比3擊敗福岡軟銀鷹，將系列賽戰績追至2勝3敗，延續晉級日本大賽的希望。

火腿此役推出例行賽防禦率1.63、聯盟第二的王牌投手北山亘基先發登板；然而他首局就遭遇亂流，面對兩出局一壘有人時，被軟銀第4棒中村晃擊出安打先失掉1分，不過北山很快穩住陣腳，接下來展現王牌身手，以沉著投球壓制軟銀打線。

3局上日本火腿打線展開猛烈反攻，1出局一壘有人時，選秀第5指名新人山縣秀擊出左中外野長打，打回追平分，緊接著1出局三壘有人，強打雷耶斯（Franmil Reyes）轟出他本系列賽第3支全壘打，這發兩分砲讓火腿逆轉超前，最後萬波中正擊出高非犧牲打追加保險分，火腿單局9人次打席猛攻，灌進4分成功逆轉。

雖然3局下軟銀野村勇敲出陽春砲縮小差距，但火腿火力不減；4局上水谷瞬擊出直擊界外標竿的陽春砲，清宮幸太郎又補上適時安打，火腿將比分擴大至6比2。

5局上伏見寅威的三壘安打與水野達稀的適時二壘打再添1分，火腿將記分板上的數字改寫為7比2。

7局上雷耶斯再度開砲，擊出本場比賽第二支全壘打、系列賽第4轟，這發兩分砲助隊徹底奠定勝局；雷耶斯單場2支全壘打、4分打點，成為球隊勝利最大功臣。

獲得隊友火力支援的北山在5局下雖因四壞球再失1分，但仍以穩健投球撐過7局，用106球投出8支安打、1次保送、3失分的內容，奪下勝投；接續登板的杉浦稔大與畔柳亨丞分別在8、9局投出無失分表現，順利守住勝果。

日本火腿憑藉雷耶斯的長打火力與北山的頑強投球，在無退路的情況下扳回一城，將系列戰追成2勝3敗，繼續保有挑戰日本大賽的機會；球隊士氣高昂，下一戰火腿將由「台灣金孫」古林睿煬投關鍵聽牌戰，令人拭目以待。

關鍵字： 北海道日本火腿鬥士福岡軟銀鷹

