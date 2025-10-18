江少慶合約到期動向受矚！林威助談續留洋投　將派選手赴美、日取經

▲林威助。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將結束賽季後進入秋訓階段，副領隊林威助18日受訪時透露，球隊預計在秋訓結束後分批前往日本與美國進行訓練，以投、打兩個方向強化球員戰力，他指出：「日本那邊以投手為主，美國則是打擊為主，延續年初的模式，也會帶幾位教練隨行指導。」

林威助說明，今年參與海外訓練的新秀比較多，尤其是投手群，「日本那邊會以投手為主，美國這邊打擊會比較多一點。」

林威助證實，美國訓練地點將是知名機構Driveline訓練中心，悍將球團將提供補助，鼓勵球員自我投資，「公司會補助部分費用，希望球員建立自我投資的觀念；想變強、願意學習，公司也會一起支持，減輕他們的負擔。」

林威助表示，投打預計各約10位球員參加，詳細名單將於稍後公布。

談到球員動態，林威助表示，江少慶的合約仍在球團內部討論階段，尚未有定案，「公司內部還會再持續討論。」

至於張育成手部骨刺問題，林威助說：「他有說接下來還會跟防護團隊討論，目前還在猶豫要不要動刀，公司也有提供建議方向，」他補充，球團與領隊將持續與張育成保持溝通，確保治療與訓練安排妥當。

針對洋將續留情況，林威助表示目前仍與球團持續溝通，不過他個人傾向續留鈴木駿輔，「我是有提出鈴木俊輔應該會傾向續留。」

他指出，鈴木自回到職棒、加盟富邦後進步明顯，對訓練與自我要求都相當嚴謹，「他從回到職棒到富邦這段期間持續進步，跟去年比起來也是進步蠻多的，他對自己的要求、自律性都很高。」

林威助最後提及，平時也會與鈴木討論訓練方向，「他對訓練這塊蠻有自己的想法，也知道自己該練什麼，會主動和二軍投手教練討論。」