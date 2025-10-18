運動雲

悍將感恩會／以為可以跟林哲瑄打4、5年　劉承佑聽到引退超衝擊

▲悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊。（圖／記者胡冠辰攝）

▲悍將感恩會／劉承佑。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將年輕好手劉承佑過去以「邦迷」身分著稱，如今身為職業球員，親身與偶像林哲瑄接觸，從球迷視角轉換為學弟身份；他18日在悍將球迷感謝季受訪時，談到林哲瑄在轉任教練後的帶領與照顧，不僅感謝這位學長的用心，也直言在他宣布引退時，自己是隊中情緒最激動的一位。

「我丟球不太好，剛進來的時候，哲瑄學長幾乎每天都花時間帶我練傳，」劉承佑回憶在二軍的時光，林哲瑄一直親力親為指導動作，甚至在訓練結束後進行動作分析，他強調，林哲瑄傳授的不只是球場上的技術，「他教我的不只有棒球，還有很多事情，所有的事情都會教我。」

劉承佑坦言，在成為隊友之前，他對林哲瑄的印象其實有些距離感，「以前真的覺得他看起來很兇，剛進來的時候也不太敢跟他講話，」直到在隊友牽線下才逐漸熟悉，「後來發現學長人很好，很照顧學弟，沒有想像中那麼兇。」

然而，林哲瑄在今年球季宣布引退，對劉承佑而言無疑是一大衝擊，「我原本以為可以跟他一起打4、5年，結果還沒真正同場上陣，他就退役了，」他提及聽聞引退消息當下非常難過，也被形容是「哭最慘的那一個」。
 

關鍵字： 富邦悍將中華職棒劉承佑

