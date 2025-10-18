大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

▲ 釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy） 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍戰以0勝4敗遭洛杉磯道奇橫掃淘汰。總教練墨菲（Pat Murphy）賽後坦言，兩隊最大的差距在於「對所有小細節的執行」，並強調年輕球員在這次系列賽獲得了寶貴經驗，也期盼來季能補強細節、再度挑戰世界大賽。

釀酒人在系列戰4場比賽中僅攻下4分，無法突破道奇強大投手群。此役面對王牌大谷翔平，雖多次有跑者上壘，卻未能把握得分機會，最終以1比5輸掉第4戰，遭到橫掃。

墨菲直言：「他（大谷）能投98到100英里球速，是能夠掌控比賽的投手，還擁有出色的變化球，今天的控球也非常完美。投球表現真的完全壓制，大多數打線遇到這種對手都會陷入苦戰。」

釀酒人雖然沒有超級球星，但年輕球員在這座大舞台上全力挑戰世界最強球隊。墨菲直言，「這對球隊來說是非常寶貴的經驗，我們必須朝那個層級邁進。細節的重要性，我一直反覆強調——當你的球隊沒有與對手同等級的天賦時，錯誤的容許空間就會變得非常小。」

他也肯定球員的收穫，「對這些年輕人來說，這是一個充滿刺激的體驗。他們實際感受到什麼叫高強度比賽，也學到了這些經驗的寶貴。這一年我們拿下聯盟最多勝，替球團創造了出色的一季，但仍有很多事要去完成。」

最後，他展望明年球季，「接下來就是確認球員的身體狀況，讓需要治療或休養的球員好好恢復，並為未來的進攻計畫做好準備。我非常喜歡這些球員的潛力，也以他們為榮。」