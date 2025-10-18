運動雲

快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟台灣大賽G1迎戰樂天桃猿，先發打線出爐，黃韋盛扛第一棒，許基宏則是第四棒。

羅戈掛帥先發，例行賽出賽25場拿下11勝、防禦率1.84。對樂天桃猿5場全勝、ERA僅1.44，堪稱「樂天剋星」。近期狀況同樣亮眼，近5戰無失分，主場更是保持5勝不敗紀錄。

根據聯盟統計資料顯示，王威晨在總冠軍賽中累積跨季連續9場得分、5次盜壘成功，展現速度與攻勢帶動力；江坤宇則維持絕佳打擊手感，連續10場上壘、10場敲安，是兄弟打線穩定輸出的核心。此外，王威晨本季對戰桃猿打擊率高達0.351，江坤宇則有0.313，兩人可望成為球隊穩定火力的關鍵。王政順雖然不是固定先發，對桃猿僅出賽9場，但25打數敲出11支安打，可望成為板凳的重要戰力。

岳東華與岳政華兄弟檔同樣表現亮眼，前者跨季15場連續上壘為隊內最長紀錄，後者則持續11場上壘與11場安打，延續穩定手感。

兄弟先發打線

黃韋盛　三壘手

江坤宇　游擊手

王威晨　指定打擊

許基宏　一壘手

曾頌恩　左外野手

宋晟睿　右外野手

岳東華　二壘手

高宇杰　捕手

岳政華　中外野手
P. 羅戈　先發投手

