快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟台灣大賽G1迎戰樂天桃猿，先發打線出爐，黃韋盛扛第一棒，許基宏則是第四棒。

羅戈掛帥先發，例行賽出賽25場拿下11勝、防禦率1.84。對樂天桃猿5場全勝、ERA僅1.44，堪稱「樂天剋星」。近期狀況同樣亮眼，近5戰無失分，主場更是保持5勝不敗紀錄。

根據聯盟統計資料顯示，王威晨在總冠軍賽中累積跨季連續9場得分、5次盜壘成功，展現速度與攻勢帶動力；江坤宇則維持絕佳打擊手感，連續10場上壘、10場敲安，是兄弟打線穩定輸出的核心。此外，王威晨本季對戰桃猿打擊率高達0.351，江坤宇則有0.313，兩人可望成為球隊穩定火力的關鍵。王政順雖然不是固定先發，對桃猿僅出賽9場，但25打數敲出11支安打，可望成為板凳的重要戰力。

岳東華與岳政華兄弟檔同樣表現亮眼，前者跨季15場連續上壘為隊內最長紀錄，後者則持續11場上壘與11場安打，延續穩定手感。

兄弟先發打線

黃韋盛 三壘手

江坤宇 游擊手

王威晨 指定打擊

許基宏 一壘手

曾頌恩 左外野手

宋晟睿 右外野手

岳東華 二壘手

高宇杰 捕手

岳政華 中外野手

P. 羅戈 先發投手