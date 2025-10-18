運動雲

>

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰，道奇與釀酒人於洛杉磯交手。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上，主動談到道奇球星貝茲（Mookie Betts），盛讚他是「球隊真正的價值象徵」，甚至表示若自己有MVP選票，「我會投給他」。

墨菲一開始便說，「大谷翔平或許是當今地球上最出色的球員」，隨即話鋒一轉，「但貝茲現在做的事情真的很驚人。他從外野轉守游擊，在這支充滿天賦的道奇隊裡扛下重任，還能持續打出成績，這真的太了不起了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著指出，「如果要討論誰才是真正對球隊最有價值的球員，我會選貝茲。他是球隊的心臟。我尊敬大谷、佛里曼（Freddie Freeman）和其他優秀投手，但貝茲的貢獻必須被更多人看見。若我有MVP選票，我一定投給他。」

貝茲本季出賽150場，打擊率.258，20轟、82打點、95得分、OPS為.732；守備面表現亮眼，轉任游擊後入選金手套獎最終候選名單，WAR為4.8。

大谷翔平則出賽158場，打擊率.282、全隊最多55轟、102打點、20次盜壘、OPS高達1.014並為聯盟最佳，累計146得分為兩聯盟最多。投手身分出賽14場，投47局奪62K、防禦率2.87，WAR達7.7，排名全聯盟第2。

關鍵字： MLBNLCS貝茲大谷墨菲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

感謝大家關心！詹子賢歸隊表態　：努力幫助中信拿下總冠軍

感謝大家關心！詹子賢歸隊表態　：努力幫助中信拿下總冠軍

被批「用錢買冠軍」？羅伯斯反擊：我們的努力不輸任何球隊！

被批「用錢買冠軍」？羅伯斯反擊：我們的努力不輸任何球隊！

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

熱門新聞

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

2王建民曝割愛黃博多原因　美美扛輪值

3水手隊史首闖世界大賽只差一勝

4大谷今登板無限制！佐佐木也待命連投

5羅伯斯力挺大谷：我相信他

最新新聞

1大谷翔平開外掛！超越貝比魯斯寫紀錄

2大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

3NBA夢暫告終結　公牛釋出河村勇輝

4水手隊史首闖世界大賽只差一勝

5大谷MVP？釀酒人教頭：我會投給貝茲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366