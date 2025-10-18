大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰，道奇與釀酒人於洛杉磯交手。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上，主動談到道奇球星貝茲（Mookie Betts），盛讚他是「球隊真正的價值象徵」，甚至表示若自己有MVP選票，「我會投給他」。

墨菲一開始便說，「大谷翔平或許是當今地球上最出色的球員」，隨即話鋒一轉，「但貝茲現在做的事情真的很驚人。他從外野轉守游擊，在這支充滿天賦的道奇隊裡扛下重任，還能持續打出成績，這真的太了不起了。」

他接著指出，「如果要討論誰才是真正對球隊最有價值的球員，我會選貝茲。他是球隊的心臟。我尊敬大谷、佛里曼（Freddie Freeman）和其他優秀投手，但貝茲的貢獻必須被更多人看見。若我有MVP選票，我一定投給他。」

貝茲本季出賽150場，打擊率.258，20轟、82打點、95得分、OPS為.732；守備面表現亮眼，轉任游擊後入選金手套獎最終候選名單，WAR為4.8。

大谷翔平則出賽158場，打擊率.282、全隊最多55轟、102打點、20次盜壘、OPS高達1.014並為聯盟最佳，累計146得分為兩聯盟最多。投手身分出賽14場，投47局奪62K、防禦率2.87，WAR達7.7，排名全聯盟第2。