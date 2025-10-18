運動雲

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍系列賽（NLCS）第3戰擊敗密爾瓦基釀酒人，以3連勝率先聽牌，距離世界大賽只差一步。賽後，羅伯斯（Dave Roberts）在記者會上談到大谷翔平時強調，「他是球界最頂尖的球員之一，我相信他一定能走出低潮。」

釀酒人為封鎖大谷，從首局起就派出左投先發，全場針對性布陣。羅伯斯對此表示理解，「他是球界最優秀的球員之一，對手要研究怎麼壓制他是理所當然的。選擇左投出戰，是合理的策略。」 不過他語氣堅定地指出，「他會挺過這一關，他持續努力，我對他始終有信心。」

面對外界關注大谷近幾場打擊低迷的狀況，羅伯斯重申自己先前的看法，「如果大谷打不出來，我們就無法贏得世界大賽」，他強調這句話至今依然有效。 「他是我們團隊的重要支柱，雖然暫時沒有結果，但他仍在努力，我永遠願意押寶在他身上。」

接下來的第4戰，羅伯斯確認將由大谷翔平先發登板。他稱讚這位「二刀流」王牌是「獨一無二的存在」：「他是球界的獨角獸。我不知道他是如何同時兼顧投打，但他準備得非常充分，上次登板內容很好，我期待他明天再度有精彩表現。」

羅伯斯最後表示，「我們的任務還沒完成，但球員都保持專注，靠著經驗與信任一步步推進。我相信我們會繼續前進。」

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯洛杉磯道奇NLCS釀酒人

